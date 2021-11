Vidas Infinitas #35: Arrakis Games y Death Stranding

Esta semana en el podcast Vidas Infinitas , contamos con la presencia de Jaime Paramio, manager de Arrakis Games , una compañía que distribuye juegos con personalidad propia. Con él compartimos las novedades del sector en general y de Arrakis en particular, y babeamos escuchando las bondades de algunos de sus títulos. Un episodio en el que encontrarás un montón de material que no puedes dejar pasar.

Analizamos Death Stranding Director’s Cut, la última genialidad de Hideo Kojima, autor de juegos que no dejan indiferente a nadie. En el bloque central nos acompaña Jaime Paramio, manager de Arrakis Games, una compañía con una marcada personalidad que nos trae juegos tan maravillosos como Modern Art, Boonlake o Four Gardens entre muchos otros. Con Jaime haremos un repaso por la actualidad de los juegos de mesa y de como se enfrenta el sector a la crisis de transportes y materias que amenaza con ir a más durante las últimas semanas. Además nos contará las bondades de algunos juegos de su compañía que escucharemos deseando probar, y cerraremos el capítulo con el habitual Hall of Fame de autores de juegos de mesa y por supuesto, nuestras recomendaciones finales. ¡Hasta la semana que viene!