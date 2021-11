Way Down, el videojuego de la película llegará el 2 de diciembre a PS5, PS4 y PC

Way Down, la película de Telecinco Cinema dirigida por Jaume Balagueró, ha reventado la taquilla de los cines este pasado fin de semana y es ya el estreno español de más éxito en lo que llevamos de 2021. Ahora, el videojuego de Way Down está listo para que continúes la aventura en tu consola o PC.



PlayStation España ha desvelado hoy, durante el evento The Moment de PlayStation Talents, la fecha de lanzamiento del videojuego de Way Down: que llegará el próximo día 2 de diciembre a las tiendas digitales: estará disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 en la PlayStation Store, y para PC a través de Steam.