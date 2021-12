Ya a la venta el videojuego oficial de la película Way Down

Ya sabíamos que estaba en desarrollo y hace un par de semanas PlayStation España anunciaba la fecha de lanzamiento de Way Down , el videojuego oficial de la película dirigida por Jaume Balagueró que ya es un éxito en los cines. Pues el juego ya está a la venta a través de PlayStation Store , es compatible con PlayStation 4 y PlayStation 5 y llega a un precio de 19,90 euros.

El videojuego ha sido desarrollado por los estudios madrileños Gammera Nest y FAS3 , con las producción de PlayStation Talents y Mediaset Games . Es todo un hito volver a ver un videojuego desarrollado por un estudio español basado en una película española de éxito. La película de Way Down , que cuenta con un elenco internacional, ha sido producida por Telecinco Cinema.

El videojuego de Way Down se basa en la película y nos permite meternos en la piel de un grupo de ladrones de guante blanco que tienen como objetivo entrar en la cámara del oro del Banco de España, el lugar más inexpugnable del planeta y que cuenta con un ingenio de ingeniería para proteger su contenido que estás envuelto en el misterio desde su construcción, en el siglo XIX. Todos nuestros esfuerzos estarán encaminados a entrar en la cámara, peor no para robar el oro, sino para acceder al tesoro de Drake, una referencia que hace que nos acordemos de videojuegos como Uncharted.