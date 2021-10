Análisis de Inscryption: un roguelike de construcción de mazos encerrado en un scape room

Hay muy pocos juegos que nos hagan ‘explotar la cabeza’ últimamente. No digo que no haya juegos buenos, pero títulos que le den la vuelta a lo establecido y ofrezcan algo realmente original se cuentan con los dedos de una mano, y sobran dedos. Y, como ya hemos comentado algunas veces, las sorpresas en este sentido nos las suele dar la escena indie. Devolver Digital lo vuelve a hacer y edita un título que vuelve a recordarnos el buen ojo de esta distribuidora de juegos independientes.

Inscryption es un juego de construcción de mazos , solvente, complejo, pero con una curva de aprendizaje muy poco acusada, que nos va enseñando las reglas del juego mientras complica poco a poco los componentes del mismo, sofisticando las partidas y multiplicando profundidad y diversión. Pero el juego de cartas está envuelto de un juego estilo scape room , apasionante, misterioso y entretenido, cargado de pruebas y puzles y pistas desperdigadas por ahí. Y, por debajo de todo ello, muchas sorpresas increíbles que preferimos no desvelar.

El juego está envuelto en el misterio desde la pantalla de carga. En el menú inicial nos encontramos con una peculiaridad extraña: no es posible iniciar una nueva partida , ese botón está inactivo. Sólo es posible pulsar el botón ‘Continuar partida’. Es una rareza, pero que tendrá mucho sentido más adelante, cuando entremos en la dinámica del juego.

Al comenzar a jugar sólo sabemos que estamos encerrados en una cabaña, en medio de un bosque . Pero no estamos solos. Entre las sombras se esconde un ser diabólico, un maestro de ceremonias que va a jugar con nosotros, metafórica y literalmente. Porque nos invita a una partida de cartas. Una partida de cartas a vida o muerte . Él nos enseñará a jugar, nos irá contando las reglas del juego, incluso nos dejará ganar las primeras partidas. Pero cuidado, porque si perdemos contra él dos partidas, y apaga con ellas las dos velas del candelabro sobre la mesa, nos matará.

Pero el elemento más perturbador es que para jugar cada carta necesitamos de un recurso, que no es maná, sino sangre . Y esa sangre se obtiene sacrificando a las criaturas que ya hemos colocado en la mesa. Si una carta de lobo muestra dos gotas de sangre es que requiere del sacrificio de dos criaturas de la mesa para poderla jugar. Podemos sacrificar a cualquiera de ellas, pero las criaturas perfectas para esto son las ardillas . Por eso tenemos nuestro mazo de cartas y un mazo inagotable de ardillas (aunque tenemos que elegir si robamos de un mazo u otro en cada turno). Y luego están los huesos que se generan cuando sacrificamos criaturas. Esos huesos también nos permiten invocar algunas criaturas.

Pero, Inscryption encierra muchas sorpresas más, muchos juegos dentro del juego, muchos misterios dentro del misterio. Pero no vamos a desvelar más porque ya entraríamos en territorio spoiler. Sólo vamos a decir que todo comienza a ser más perturbador cuando las cartas comienzan a hablarnos… Eso y que no des por hecho que has llegado al final del juego. Sigue adelante, que igual te pierdes otro juego, y otro más…