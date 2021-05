Essays of Empathy: el legado de Deconstructeam en diez juegos

Una colección de 10 juegos de Deconstructeam para conocer a los creadores de The Red String Club

Nueve juegos recopilados y un título completamente nuevo: De Tres al Cuarto

Devolver Digital ha lanzado el nuevo título de Deconstructeam, el estudio indie al que debemos joyas como Gods Will Be Watching o The Red String Club. Pero Essays of Empathy no es un juego más, sino una recopilación de 10 juegos, 9 experiencias narrativas creadas por el estudio durante los últimos seis años más un título completamente nuevo y exclusivo de esta colección.



En palabras del propio Jordi de Paco de Deconstructeam “Essays of Empathy es una selección de juegos que reúne seis años de experimentos narrativos de Deconstructeam y los hemos incluido en una colección que no son solo los juegos sino que también incluye una hora de documental, con galerías de bocetos, making of, cómo se hace el Pixel Art. Y además incluye un juego exclusivo de la colección que se llama De Tres al Cuarto, una historia de dos músicos que se van a Menorca a actuar en las fiestas de un pueblo”.

Todos los juegos, nueve de ellos, ya se podían jugar de manera gratuita en la página de Deconstructeam en Itch.io y son títulos que el estudio ha ido publicando gratis a medida que los desarrollaba. Y es que muchos de ellos son experimentos surgidos en Game Jams. “Este esfuerzo de recopilarlos y colocarlos todos en una colección tan cuidada como esta, y lanzarlos en un solo pack en Steam, persigue que muchos otros jugadores puedan descubrirlos y jugarlos. Un público más grande porque, aunque estén gratis en Itch.io esta no es una web a la que suela acceder el gran público”, nos explica Jordi de Paco.



“Como añadido, ya que se trata de juegos gratuitos, hemos querido añadir este décimo juego, que solo se encuentra en esta colección, y todos estos extras que explican el desarrollo y los secretos de cada uno de los juegos, para darle un valor añadido”, añade Marina González, la pixel artist de Deconstructeam.

Cada pieza de Essays of Empathy difiere entre sí y busca nuevas maneras de contar historias, nuevas narrativas y nuevas formas de jugar.





El primero de ellos es “el más raro de la colección, el que menos se parece a lo que hacemos” en palabras de Jordi de Paco. Se trata de Underground Hangover, que es un metroidvania, un juego de plataformas, donde se exploran unas extrañas minas, cuentas con un gancho para desplazarte y superar obstáculos y vas picando minerales. Es un juego sobre unos mineros que se habían pegado una fiesta en la mina y al día siguiente, con la resaca, tienen que encontrar la salida y volver a casa. “Es un juego de 2015 y estábamos explorando el gameplay como concepto, y todavía no habíamos encontrado nuestra identidad como estudio. Nada que ver con The Red String Club, esos juegos más narrativos que se asocia más a nosotros”.



Otro ejemplo de los juegos que llegan en esta colección es Behind Every Great One. Marina González nos resume las características de este ensayo: “Es un juego sobre una ama de casa, que es la mujer de un artista prolífico y habla de las relaciones de pareja, sobre la ansiedad, sobre las relaciones con la familia, sobre las expectativas de vida. Es un juego que explora muchas cosas. Y el gameplay del juego te lleva a realizar cinco acciones cada día en tu casa, tareas domésticas, tras las que hay una conversación con tu marido, cada noche, donde se habla sobre cosas que han pasado ese día. Así va explorando cómo la protagonista va generando ansiedad y cómo lo puede llevar”.





Un gran contraste entre todas las propuestas, cada una narrando una historia más loca que la anterior, como Dear Substance Of Kin, un juego de terror donde encarnamos a un calderero que va cocinando vísceras de personas en un pueblo para cumplir las peticiones de sus vecinos, que te hace peticiones del estilo de “quiero que mi hijo se haga muy fuerte y grande”. Para cumplir sus deseos tu puedes elegir que órgano perderle, como por ejemplo su lengua, y la cocinas y pintas conjuros en su espalda con el líquido resultante.

“Es una mezcla brutal de temas, formas de jugar y recursos narrativos y todas las experiencias duran una media hora, por lo que las presentamos como pequeñas píldoras que puedes degustar para experimentar esas propuestas narrativas, esas diferentes exploraciones de temas”, nos dice Jordi de Paco.





En cuanto al aspecto visual, también hay una evolución en el pixel art que lleva a cabo Marina González, pero su exquisito trabajo artístico aúna las 10 historias. Ella nos contó cómo evolucionaron sus píxeles: “La primera aventura, Underground Hangovers el pixel art es un poco minimalista, por aquello de aquel primer juego más pequeño, donde decidimos hacer un pixel más simple para meter muchas más cosas. Pero a partir de Zen and the Art of Transhumanism empecé a explorar otro estilo artístico, porque en ese momento estábamos haciendo un juego con ese estilo (fue un juego que cancelamos). En Zen es donde hice pruebas con ese estilo artístico y digamos que es el estilo que se ha quedado con nosotros, no para todo, pero sí como el más característico de Deconstructeam. Es el que lleva The Red String Club y juegos posteriores”.



Cada uno de los juegos de Essays of Empaty cuenta con una pieza documental, que en realidad son entrevistas con los miembros de Deconstructeam hablando del contexto de cada juego, de porqué se hizo, cómo surgió la idea y porqué se tomaron algunas decisiones en su creación. “Una de las partes que más me gustan de la colección es la parte documental”, nos dice Jordi de Paco. “Están muy trabajados los vídeos y son piezas de 10 o 15 minutos de cada juego y allí explicamos muy bien la razón de ser de cada uno de los desarrollos y nuestra filosofía”. Unos documentales que según sus creadores “hay que ver después de jugar a cada uno de los títulos”.

Puede parece que estamos hablando de una colección muy enfocada a los amantes del desarrollo del videojuego, amantes de los pequeños desarrollos que disfrutarán con los detalles del proceso creativo, de los experimentos de un equipo tan creativo como los chicos de Deconstructeam. Ese público que asiste a una conferencia de un desarrollador en una Game Jam. Pero sus creadores no están de acuerdo del todo. "Es interesante para todo el que le guste los juegos más alternativos, más indies o más artísticos”, nos dice Jordi. “Si te gustan las experiencias narrativas te resultará muy interesante. Creo que es una colección más de boutique o de gourmet para este tipo de público. Es cierto que para los desarrolladores puede tener mucho valor. A mi me encantaría que todos los videojuegos vinieran con un documental”.