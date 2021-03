Entre los títulos más detacados tenemos Moonglow Bay (Coatsink Software, Bunnyhug), Soup Pot (Chikon Club, Chryse), Nobody Saves the World (Drinkbox Studios), Death's Door (Devolver Digital, Acid Nerve), Twelve Minutes (Annapurna Interactive, Luis Antonio), Astria Ascending (Dear Villagers, Artisan Studio) y Among Us (Innersloth). Pero hubo muchos más confirmados: Exomecha, The Ascent, Omno, The wild at Heart, Rust: console Edition, Art of Rally, Demon Turf, Song of Iron, Second Extinction, Exo One, Lost Eidolons, Loot River, Last Oasis, We Are de Caretakers o Last Stop.



De todos estos, los juegos que llegarán a la suscripción de Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento serán: Recompile, The Wild at Heart, Astria Ascending, Omno, She Dreams Elsewhere, Nobody Saves the World, Moonglow Bay, Dead Static Drive, Little Witch in the Woods, The Ascent, Art of Rally, Craftopia, Undungeon, Sable, Way to the Woods, Library of Ruina, STALKER 2, Backbone, Edge of Eternity, Hello Neighbor 2 y Boyfriend Dungeon