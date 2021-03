Análisis de Loop Hero para PC: sencillez elevada al infinito

No es la primera vez, pero no deja de sorprendernos, en pleno siglo XXI, que un título minimalista en lo gráfico, que casi busca volver al pixel más primario, se convierta en un tremendo éxito entre los jugadores. Pero es que aquí, como pasa en tantas ocasiones, lo importante no es lo que vemos, sino las reglas del juego y su profunda jugabilidad. Loop Hero es un título que parece sencillo, que parece que se juega solo… pero tiene tanto detrás de esos pálidos pixels gordos y esa música de 8 bits.