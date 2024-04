Un soltero hace el amor antes de venir a ‘First Dates’: “Soy un picaflor”

Antonio confiesa en ‘First Dates’ que mantiene una relación con cinco mujeres a la vez

Antonio es un picaflor y nos ha confesado que antes de venir a ‘First Dates’, “he tenido que hacer el amor”. Se define como un tipo muy divertido, hace mucho deporte y está muy feliz, muy lleno de vida y tiene “mucha ilusión de seguir viviendo”. En el amor le ha ido muy bien “no he perdido baza”. Le ha contado a Laura Boado que tenía casi un harén de mujeres esperándole y los camareros han alucinado. El soltero asegura tener un montón de amigas “todas más jóvenes que mi hija” y Matías y Laura han querido saber qué estaba buscando entonces en su cita, algo que él ha tenido muy clara “la verdadera, la indicada”.

El soltero está con cinco mujeres a la vez, pero si encuentra pareja hará todo lo posible para dejar a las otras y centrarse en una sola mujer. Espera que su cita sea una mujer alegre, divertida, sonriente y llena de ilusión “como la que tengo yo”.

Luisa, su cita, es una persona muy comprensiva que se adapta a todo y no suele tener ningún conflicto con nadie. Es una mujer muy coqueta a la que le gusta arreglarse y que no sale a la calle sin pintarse la raya del ojo y los labios. Al verla, Antonio ha suspirado y le ha confesado que le había llenado de más vida de la que tiene “me gusta toda ella”.

Antonio suspira de la emoción al ver a Luisa por primera vez: “Me ha llenado”

Antonio le ha contado que venía de Benidorm, pero que era segoviano. Luisa es de un pueblecito de Toledo y al saberlo, el soltero le ha contado que él se casó en Toledo. A Luisa le ha parecido un poco bajito para su gusto, pero han brindado y han comenzado la cita con ganas.

El soltero ha sacado todas sus armas de seducción y se ha interesado por su vida amorosa. Luisa le ha contado que hacía 9 años que estaba divorciada, que tenía 73 años y que también hacía mucha energía. El soltero le ha confesado que estaba hecho un toro gracias al deporte y la alimentación “ajo, limón, cebolla y hueso de aguacate”. De hecho, le ha contado que el hueso del aguacate tenía varios usos “lo hago en infusión y lo que no pasa al líquido, lo guardo en un tarrito y cuando me duelen las rodillas, me lo echo”. Luisa ha alucinado porque nunca lo había escuchado.

A Luisa no le asusta que Antonio haya estado con muchas mujeres: “Lo que no es normal es lo mío”

Luisa ha estado 40 años con su exmarido y desde que se ha separado no ha estado con nadie, todo lo contrario, a Antonio quién le ha confesado que él ha estado “con todo el mundo”. Es un zascandil y Luisa ha entendido que era normal que disfrutara de la vida “lo que no es normal es lo mío”. Antonio estaba encantado con Luisa y no ha dudado en ofrecerle que se fuera a pasar unos días a Benidorm, algo que a ella le ha dejado un poco parada “creo que le ha gustado mucho”.