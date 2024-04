Deja sin palabras a su cita de ‘First Dates’ con la historia de su gemela: “Me la chupé”

La cita de Alejandro y Cristina ha empezado hablando del futuro y ella le ha contado que estaba parada, y no le ha impresionado que él estuviera preparándose para ser Guardia Civil “ me da igual, lo mismo que estoy con un Guardia Civil, estoy con un narco ”. Al soltero se le da un poco mal el inglés y ella le ha dicho que en eso no podía ayudarle para nada.

Los padres del soltero están separados, pero él pasa bastante tiempo con su padre. Cristina le ha contado que ella nunca ha conocido a su padre y que era gemela de otra niña, pero “ me la chupé ”. Alejandro ha alucinado “ nunca me han dicho eso en la vida ” y ella le ha explicado que “ se murió y el médico dijo que o la muerta tira de la viva o la viva tira de la muerta. Yo tiré de mi hermana y mira, aquí estoy ”.

Cristina le ha confesado a Alejandro que ella cuando veía a un chico que le gustaba, no tenía ningún problema en decírselo, pero él le ha dicho que él no se acercaba a ninguna mujer “me da pereza”. Ella ha sentido que estaba muy nervioso y ha sido la que ha llevado la voz cantante de la cita, pero poco a poco, comenzaba a cansarse “imagínate que los dos estamos así, mirándonos las caras” y le ha pedido que se espabilara y le contara algo. La soltera estaba viendo a un chico guapo, pero sin conversación “si no tiene encanto, ¿De qué te vale?”.