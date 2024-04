Un soltero demuestra a su cita sus habilidades físicas en mitad de su cita en ‘First Dates’

Descubre cómo ha reaccionado María al ver que su cita se ponía a hacer el pino en el restaurante

Víctor se define como una persona disciplinada, muy deportista, agradable y bastante sociable. Se dedica en la temporada de verano a gestionar un parking de caravanas y a dar masajes en la playa, pero también hace espectáculos de calistenia con fuego o disfrazado de superhéroes “me visto de Spider-Man”. Cuando conoce a una chica, le cuenta cuál es su trabajo y le ofrece probarlo para crear una pequeña relación. Le gustaría que su cita en ‘First Dates’ sea una chica que se cuida y que sea productiva “que no pierda el tiempo, que yo pueda aprender de ellas y me puedan complementar”.

María, su cita, nunca se ha enamorado y le gustaría sentir el amor por primera vez. No tiene prototipo de hombre, pero se suele fijar mucho en la sonrisa y en la mirada de los chicos. Ha venido con la espalda descubierta y Carlos Sobera le ha dicho que venía con la vestimenta adecuada para que su cita le diera un masaje al final de la cita. Él ha visto a una chica que le gustaba mucho y que le ha confesado que tenía contracturas en la espalda.

María, al ver a su cita haciendo piruetas en el restaurante: “Me ha dado un poco de vergüenza”

María le ha contado a su cita que está estudiando interiorismo y él le ha pedido que le explicara en qué consistía “Si fuera el exterior o parques, sería exteriorismo, ¿no?”. Los dos han sentido que tenían mucha conexión y Víctor le ha contado cuáles eran sus múltiples trabajos durante la época estival. También le ha contado que hacía calistenia y no ha dudado en hacerle una demostración. Ella le ha aplaudido, pero en realidad, “me ha dado un poco de vergüenza”.

Le ha dejado claro tenía muchos trabajos y que no los pensaba dejar por su pareja, algo que a ella le ha gustado mucho porque a ella no le gustan las parejas que son “todo el rato culo y mierda”. Respecto a sus hobbies, María le ha dicho que no hacía deporte y que le gustaba mucho ir de compras. Él se ha ofrecido para ser su entrenador personal.

Víctor se queda hipnotizado con la mirada de su cita en ‘First Dates’

Físicamente, Víctor no busca a una chica especial “valoro más que sepa sonreír, tener gracia y que su mirada sea limpia”. Algo que María tenía “sus ojos me tiene hipnotizado, me encanta mirarla todo el rato”.