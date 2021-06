Análisis de Monobot: una bonita epopeya indie de ciencia ficción para PC

Hemos tenido ocasión de jugar a Monobot, un encantador juego indie de ciencia ficción editado por la editora de juegos independientes Ukuza y los desarrolladores de DreamSmith Studios. Un juego de plataformas 2D que juega con las leyes de la física y que tiene como protagonista a un adorable robot, perdido en un mundo oscuro, misterioso y distópico. El juego está disponible en PC y puede adquirirse en Steam por un poco mas de 12 euros. Os contamos qué nos ha parecido esta entretenida propuesta, con sus luces y sus sombras. Monobot es un juego de plataformas en 2D , de scroll lateral, con un bonito apartado artístico y que nos pone en la piel, o en la carcasa metálica, de un pequeño robot de servicio, igual a otros cientos de miles de robots, en un lejano planeta controlado por las máquinas. No sabemos mucho más de la historia, pero enseguida, según salimos de la cadena de montaje, una inteligencia artificial nos libera y nos apremia a salir huyendo... no sabemos de qué, pero lo hacemos. Y eso haremos durante todo el juego: huir de avanzadas máquinas que quieren destruirnos.

El pequeño robot que manejamos no tiene grandes funciones y habilidades, sino unos movimientos muy limitados. De hecho, enseguida te das cuenta de una gran limitación: su salto. Hay un botón para saltar, pero no es más que un pequeño saltito que no te permite subir ni el más pequeño escalón. Y es que le robot cuenta con una pequeña rueda y parece diseñado para rodar, no para saltar. Y por eso, en los primeros compases del juego, los puzzles y plataformas son muy sencillos y, normalmente, estarán enfocados a superar la limitación del robot para superar obstáculos altos.