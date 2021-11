Análisis de Hextech Mayhem: A League of Legends Story - Un ritmo poco pegadizo

Seguimos con la incursión de Riot en otros estilos de juegos, si hace poco analizábamos Ruined King y dábamos nuestras impresiones sobre Arcane , hoy toca el turno de Hextech Mayhem: A League of Legends Story . Este runner musical simpático y sin muchas pretensiones está desarrollado por Choice Provisions y está disponible para Nintendo Switch y en PC en distintas plataformas, como Epic Games, Gog.com y Steam, donde lo hemos jugado nosotros.

Evidentemente, la historia también sirve como excusa en el aspecto gráfico, Hextech Mayhem tiene un rollo cartoon que recuerda un poco a los Looney Toones. Esto hace que todas las explosiones y bombazos que se producen rieguen la pantalla de colores y lucecitas que no podemos ver porque estamos demasiado ocupados intentando no darnos de leches contra una pared. Como consecuencia se genera un título más enfocado al espectáculo , para sentarse a verlo, que sufrirlo por uno mismo, pues uno de los detalles más impresionantes queda opacado por una jugabilidad frenéticamente simple.

En esencia jugar a Hextech Mayhem consiste en pulsar 3 comandos, cada uno en el respectivo momento que nos indique la pantalla y conforme avanzamos nos darán variaciones leves de estos comandos. Haciendo esto a la perfección estaremos bastante cerca de conseguirlo todo al 100%, sin embargo habrá objetos especiales que habrá que conseguir "siguiendo el ritmo y no las señales" , osea intercalar comandos para alcanzar zonas donde estén estos objetos. Es fácil decirlo pero algo más difícil hacerlo, pues todo está empaquetado en un ritmo frenético que da poco espacio para el pensamiento.

La musicalidad corresponde también al apartado jugable , pues hace uso del ritmo para marcar los tiempos. Aunque quizás podría decirse que brilla algo más en este campo, lo cierto es que muchas de las pistas son iguales o se acaban pareciendo, dejando un regusto repetitivo. Algo que también puede suceder -al menos a un ser arrítmico como el que escribe esto- es que nos enfoquemos tanto en las señales y en pulsar según que botón que al final no prestemos la atención que deberíamos a la música. Por lo que aquí entra la duda de si de verdad podemos usar la música como herramienta para saber qué hacer o es mejor dejarlo en manos de las pistas visuales.

Nosotros lo hemos jugado en la versión de PC , a pesar de ello el juego recomienda jugar con mando, y es verdad que aún siendo 3 botones es más cómodo jugar con mando. Al menos con la configuración inicial pues los botones del teclado están bastante separados unos de otros y son bastante menos intuitivos de lo que cabría esperar. Aún así consideramos que es cuestión de acostumbrarse, al fin y al cabo son 3 botones mucho no hay que comerse la cabeza para pulsarlos.

Hay un total de 15 niveles, 3 de ellos son luchas contra Heimerdinger, el resto son niveles normales divididos en 3 carreras, cada una con una cantidad de engranajes que debemos recolectar para avanzar. Esto quizás sea una de las cosas más frustrantes que tiene Hextech Mayhem, la imposibilidad de avanzar si no recolectas un mínimo de engranajes. Esta mecánica tan simple puede hacer que, si nuestra habilidad no sea lo suficientemente buena -exactamente el caso que hemos padecido-, no podamos seguir avanzando hasta lograr la recolección mínima. En la recta final, además, se vuelve muchísimo más engorroso por la cantidad tan elevada de engranajes que piden, haciéndose repetitivo un título que apenas puede llegar a durar unas 4 horas y que debería consistir en ser divertido y casual.