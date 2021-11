Análisis de Ruined King: Una historia de League of Legends - de ruina va la cosa

Este universo en expansión tiene como objetivo llegar cada vez a más público, no basta con que todo el mundo sepa que es League of Legends, tienen que experimentarlo de la manera que prefieran. Por esta razón, para el que prefiera un juego más pausado, de rol y que sea por turnos Riot nos ha traído, de la mano de Airship Syndicate, Ruined King: Una historia de League of Legends. Este RPG por turnos está disponible para todas las plataformas -PS4, PS5, Xbox One, X/S, Switch y PC-, nosotros lo hemos probado en la versión de Steam.