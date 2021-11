Hextech Mayhem: A League of Legends Story, un runner rítmico para PC y Switch

Riot Forge ha anunciado hoy que Hextech Mayhem: A League of Legends Story, un nuevo runner rítmico desarrollado por Choice Provisions (creadores de la saga BIT.TRIP) llegará a Nintendo Switch y PC el próximo 16 de noviembre de 2021, y pronto a Netflix.



Ambientado en el universo de League of Legends, Hextech Mayhem: A League of Legends Story es un juego de avance rítmico protagonizado por Ziggs, un yordle memorable y experto en “hexplosivos”. Los jugadores deberán saltar bombas y lanzarlas para atacar al ritmo de una enérgica banda sonora con el objetivo de evitar obstáculos, desarmar a los enemigos y encender mechas que pondrán en marcha reacciones en cadena y desatarán el caos más absoluto.