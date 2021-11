Crítica de Arcane: un pequeño paso para nosotros, un gran paso para Riot Games

Arcane, la serie de animación de League of Legends, ya ha debutado en Netflix con 3 de sus 9 capítulos

Si algo hace grandes a ciertas sagas es la capacidad para promover un mundo mucho más amplio del que se trata en el momento. Esto no tiene más explicación que la de completar una historia con un trasfondo, el por qué de las cosas, como se ha llegado al punto que conocemos y que vendrá después. Sagas como Star Wars, Warhammer, Mass Effect, Warcraft y un largo etcétera, son claros ejemplos de que sin sus respectivos universos expandidos y el esqueleto que une cada punto en sus historias no serían ni la mitad de buenas.

El que nos ocupa hoy se llama League of Legends, cualquiera que haya jugado a algo en su vida en un PC tiene que sonarle un poquitín. La mayoría lo verán como otro juego más al estilo Fortnite o algo que no les interesa para nada por no ser su estilo. Y tendrán razón, cada cual tiene sus gusto, sin embargo a todo el mundo le gusta una buena historia. El empeño de Riot Games no ha ido en otra dirección desde hace unos cuantos años, si vemos la trayectoria que nos ha llevado hasta este momento, podemos diferenciar un inicio donde la historia se basaba en hechos alternos, orígenes turbios y nada en común salvo la excusa de pegarse en tres carriles y destruir cosas.

Esta evolución no tiene otra meta que la de perpetrar un título que lleva años con nosotros y que podría haberse ido a pique sin más excusa que el paso del tiempo. Pero eso a nosotros como usuarios nos tiene que dar igual mientras el producto sea divertido, entretenido y cumpla con un mínimo de respeto hacia el consumidor. Fuera parte a esto, Riot no ha hecho otra cosa que fundir un cascote de hierro de mala calidad, pulirlo, quitarle las impurezas y sacar lo mejor de él para darnos un producto con el que poco a poco construir la mejor calidad posible. Después de muchos eventos con algo de historia, libros, cómics y nuevos tipos de juego llega el contenido audiovisual: la serie Arcane se ha estrenado en Netflix en todo el mundo (están disponibles sus 3 primeros capítulos de un total de 9)

Los primeros capítulos de Arcane son totalmente demoledores, reconoces varios personajes del juego, desconoces muchos otros, ves pequeños guiños por todas partes pero no lo hace lo principal, no te rechaza por no saber lo que es un Krug solo por verlo o por oír un nombre que sabes en lo que se convertirá. Esta colaboración con Netflix no es fanservice, es algo independiente, algo serio y en estos primeros capítulos te lo hace saber vengas de donde vengas.

Hasta ahora Arcane es emotiva y dura, no es una serie vacua de sentido. Es una serie adulta que puede contrastar con el concepto que se tiene de League of Legends fuera del propio título, pero tiene que serlo porque construir un mundo sin enseñar la decadencia de los humanos resta autenticidad y posibilidades futuras.

De la animación solo se puede decir que apoya perfectamente la idea de Arcane, cualquier otra animación haría destacar aspectos que restarían dramatismo y autenticidad a la trama. Sin embargo este tono nos deja escenarios preciosos pero poco definidos que nos centran en la acción del primer plano, los personajes y sus movimientos. Esa carga dramática extra aporta mucho a unos personajes que están muy bien definidos y nos ayuda a empatizar con ellos sin mucho esfuerzo.

Hablando de los personajes, la acción se centra sobre todo en dos, Vi (Violet) y Powder, a poco que sabes algo de LoL reconoces a las dos campeonas. Si no los conoces tardas poco en reconocer sus rasgos característicos pues se hacen patentes rápidamente sin resultar exagerados. Arcane en concreto y el universo expandido de League of Legends tienen una ventaja y es que parten de un esquema pero sin definición, dando muchas posibilidades a la historia para unir los diferentes puntos que ya se han establecido. Y eso lo aprovechan en esta serie para construir el trasfondo de los campeones e introducir nuevas conexiones con personajes que no se conocían o eran un nombre en alguna página perdida.