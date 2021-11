Riot Forge lanza sus primeros juegos y anuncia dos nuevos proyectos, uno de ellos español

Riot Forge, la división que agrupa los desarrollos de terceros estudios independientes basados en el universo de League of Legends, ha anunciado el lanzamiento de sus dos primeros títulos: Ruined King: A League of Legends Story y Hextech Mayhem: A League of Legends Story, que ya están disponibles. Además, ha mostrado dos nuevos proyectos que llegarán en 2022.



Ruined King: A League of Legends Story es un RPG por turnos para un solo jugador desarrollado por Airship Syndicate (los creadores de Battle Chasers: Nightwar y Darksiders Genesis, con el legendario ilustrador de cómics Joe Madureira al frente). El juego se ha lanzado por sorpresa y ya está disponible en Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation4 y en PC. El título pasará a estar disponible poco después en PS5 y Xbox Series X|S.