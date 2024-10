El director del Consorcio de Compensación de Seguros da las claves para reclamar los daños tras la DANA: ''Hay que tener una póliza en vigor''

Las c ompañías de seguros ya se están preparando para hacer frente a los daños ocasionados por la catástrofe, que parece será la más costosa de la historia de España ¿Qué deben hacer los afectados para reclamar al seguro los daños ocasionados?

Además, cuenta cuáles son los plazos de reclamación: ''El Consorcio no aplica ningún plazo mínimo, vamos a atender todas las reclamaciones entren cuando entren'', y explica que si los afectados no tienen seguro, el Consorcio no puede actuar.