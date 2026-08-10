Cuatro razones para disfrutar de Cangrejos Albinos con Quique Dacosta

cuatro.com 10 AGO 2026 - 13:03h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', volvemos a Lanzarote para disfrutar de un nuevo 'Cangrejos Albinos', esta vez con Quique Dacosta

Además, descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Cerdeña y te damos cuatro motivos para viajar hasta República Dominicana

Quique Dacosta narra en 'Cangrejos Albinos' el proceso de Octavo, su reivindicativo menú: "Intento crear una relación con los comensales"

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¡Bienvenidos una semana más a Planes Cuatro! En este nuevo episodio, volveremos a Lanzarote para volver a disfrutar de Cangrejos Albinos, esta vez con el chef Quique Dacosta. Además, te damos cuatro motivos para viajar hasta la divertida República Dominicana y descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Cerdeña.

Cuatro razones para disfrutar de 'Cangrejos Albinos'

Lanzarote es más que sol y playas. Gracias a los Centros de Arte, Cultura y Turismo creados por el genio César Manrique, esta joya del Atlántico es un templo al paisaje volcánico.

Cada rincón sorprende con su belleza. Es el caso de la Casa Museo del Campesino, el complejo con el que Manrique quiso rendir homenaje al esfuerzo, ingenio y tradiciones de los agricultores locales.

Un espacio único e irrepetible. Como irrepetibles son las charlas del ciclo Cangrejos Albinos, que en esta ocasión recibió al chef Quique Dacosta, quien explicó a los asistentes cómo cocinar el territorio.

Cangrejos Albinos es más que un ciclo de conferencias. Son eventos donde espacio y contenido se funden. Una apuesta por generar contenidos culturales que ayuden a fortalecer la identidad de Lanzarote.

Dacosta, el chef que dialoga con el Mediterráneo y que tiene tres estrellas Michelín, hizo un recorrido por su trayectoria profesional y expuso su visión sobre muchos temas diferentes. La próxima cita del ciclo será a la vuelta del verano con Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de badminton.

Cuatro razones para viajar a República Dominicana y cuatro rincones imprescindibles de Cerdeña

El color azul de sus aguas y el blanco de su arena convierten las playas de República Dominicana en un lugar único en el mundo.

La pequeña isla de Cayo Levantado, justo al lado de la costa de Samaná, es conocida por sus espectaculares palmeras.

Frente a la costa de La Romana, Isla Saona es un lugar ideal para una excursión en catamarán.

Playa Bávaro, una playa muy amplia que se encuentra en el principal destino turístico de Punta Cana.

Conocida como la playa de Santo Domingo, la capital del país, Boca Chica es sinónimo de diversión.

La acogedora isla de CERDEÑA es conocida como el Caribe Mediterráneo y lugar de paso de muchos cruceros.