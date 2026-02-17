Entrenamiento extremo y custodia responsable: claves para cuidar a tu mascota

cuatro.com 17 FEB 2026 - 11:24h.

Los perros ocupan hoy en día un lugar esencial en nuestra sociedad. Son compañeros de vida, pero también profesionales altamente cualificados capaces de intervenir en situaciones de riesgo extremo. Desde el ámbito militar hasta el entorno familiar, su papel es cada vez más relevante y, con ello, también aumenta nuestra responsabilidad hacia ellos.

Mientras algunos perros son entrenados para detectar explosivos en escenarios imprevisibles, otros forman parte del núcleo afectivo de una familia y se ven directamente afectados cuando esa estructura cambia. Dos realidades muy distintas que comparten un mismo hilo conductor: el vínculo, la preparación y el compromiso humano con su bienestar.

¿Qué hace a un perro capaz de detectar explosivos?

Desde el Centro Militar Canino, Manuel Chamorro Sancho, coronel jefe del centro, nos presenta a un perro especializado en la detección de artefactos explosivos improvisados (IED), una de las disciplinas más exigentes dentro del ámbito militar.

No todos los perros son aptos para esta especialidad. Se trata de animales con capacidades superiores, sometidos a un nivel de exigencia muy alto y entrenados para actuar en condiciones extremas e imprevisibles.

El cabo primero Pilo explica que su labor consiste en llevar al perro al máximo nivel operativo, preparándolo para intervenir en escenarios reales donde pueden encontrarse con:

Hielo

Agua

Barro

Rápel

Humo

Luces estroboscópicas

y otros estímulos

El entrenamiento busca exponer al perro a todo tipo de estímulos para que nada interfiera en su capacidad de trabajo.

Además, estas unidades cuentan con herramientas tecnológicas que permiten dirigir al perro a distancia, como láseres, drones, vehículos teledirigidos y sistemas de direccionamiento remoto. Se trata de perros con un alto grado de independencia operativa, pero que requieren un control absoluto y una obediencia impecable.

La formación incluye también soporte vital canino, lo que permite actuar con rapidez si el animal sufre algún incidente durante una intervención. En estas unidades, el vínculo es fundamental: el perro protege al equipo y el equipo protege al perro.

Tu mascota tras la separación: claves para una custodia justa y responsable

Cuando una pareja se separa, la pregunta sobre quién se queda con la mascota es cada vez más habitual. José Antonio Allande, perito y director veterinario de Perivet, explica que la tendencia actual se centra en la corresponsabilidad y el bienestar animal.

La tenencia responsable no implica únicamente alimentar y pasear al animal. También incluye atender sus necesidades sanitarias, emocionales y de bienestar general, aspectos que conllevan un coste económico que debe evaluarse en función de la raza, edad, sexo y estado de salud del animal.

La convivencia, el afecto y los vínculos creados entre el ser humano y su mascota no deberían romperse de manera abrupta por una decisión de separación. Por ello, la clave está en entender que las mascotas son seres sintientes cuya estabilidad debe protegerse incluso en contextos de ruptura.

