Iumiuky Veterinaria: el servicio veterinario en el ejército

cuatro.com 30 ENE 2026 - 14:01h.

En el programa de hoy hablaremos de la veterinaria en el ejército

Cómo rebajar el hiperapego y el peligro oculto de las avispas

Cómo habituar a nuestro perro al uso del bozal

El Coronel jefe Manuel Chamorro Sancho nos da la bienvenida al Centro Militar Canino de la Defensa para hablarnos de uno de los servicios militares más importantes de la escuela: el servicio veterinario en su actividad tanto de clínica como de soporte vital canino en combate. Para ello, la Teniente Coronel veterinaria Raquel García Serrano, desde la clínica Cemilcandef, nos explica cómo se presta asistencia veterinaria a todos los perros que se encuentran alojados en la escuela (tanto propios como pertenecientes al resto de las Fuerzas Armadas), que suelen ser alrededor de unos 100-120 perros al año.

También otro de los cometidos es la docencia. Desde la clínica, se organizan y se planifican dos cursos fundamentales:

Curso de cinotecnia. En él se presta una formación a soldados que no son guías caninos pero en algún momento tiene que hacerse cargo de los perros en las unidades.

Curso de soporte vital canino en combate. Un curso de reciente creación en la que el objetivo es enseñar a los guías a estabilizar una baja canina después de haber sufrido unas heridas graves, siempre y cuando no tenga una asistencia veterinaria cercana como suele ocurrir en misiones internacionales.

En este supuesto práctico vamos a ver como un equipo de intervención tiene que realizar una infiltración en una zona hostil durante la cuál son atacados por un enemigo a través de disparos, esos disparos provocan la rotura de la cuerda y la caída del equipo. A partir del ahí, el guía tiene que evaluar cuál es la patología del animal y estabilizarlo.

Cómo rebajar el hiperapego

Dejamos a nuestro perro solo en casa y se dedica a comerse los cojines, las zapatillas o las patas de la silla. Andrés Santiago, nuestro experto veterinario de Iumiuky nos cuenta qué hacer àra controlar su ansiedad:

Volver a empezar. Volver a enseñarle que nos vamos de casa y que no tiene que ponerse nervioso.

El enriquecimiento ambiental: debe tener suficiente juguetes para entretenerse cuando nos vamos de casa porque si no, usará cualquier cosa como un juguete

El peligro oculto de las avispas

Con el buen tiempo, los accidentes con avispas y abejas se multiplican, por eso nuestra veterinaria Ana Carrascosa nos da uno consejos sobre cómo actuar mientras acudes con tu pequeño al veterinario

Lo primero de todo es ver si hay aguijón o no y extraerlo en el caso de que sí, muy cuidadosamente Limpiar muy bien la zona con abundante agua y jabón para evitar infecciones Aplicarle frio local a nuestro pequeño para bajarle la inflamación y aliviarle el dolor

En el veterinario, valorarán la necesidad de administrar antihistamínicos o antiinflamatorios.