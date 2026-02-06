Cómo se entrena un perro detector: disciplina militar y consejos para una crianza responsable

cuatro.com 06 FEB 2026 - 14:36h.

Héroes de cuatro patas y crianza ética: El futuro del bienestar canino

El mundo canino es fascinante. Desde la precisión de un can adiestrado para salvar vidas hasta la responsabilidad ética que nace en la cuna de un criadero, nuestra relación con ellos ha evolucionado más allá de la simple compañía. En el último episodio de Iumiuky, regresamos a las instalaciones del Centro Militar Canino de la Defensa y conocemos la labor de la Fundación Impulso, dos pilares que, aunque diferentes, comparten un objetivo común: la excelencia y el bienestar animal.

Perros detectores de drogas y explosivos:

El Cabo Primero Mínguez , perteneciente al grupo de perros detectores de drogas y explosivos, nos explica cómo la relación del guía con este tipo de perro es fundamental para el éxito de las operaciones. Los perros detectores pasan un riguroso entrenamiento donde el paso de pista de obstáculos no es sólo un ejercicio, sino una herramienta de confianza mutua. En su rutina diaria, este tipo de perros realizan también otras actividades como ejercicios de detección de sustancias ya sean drogas, o explosivos o simulacros de control de acceso para la detección de personas en movimiento.

Dato extra: ¿Sabías que el olfato de estos perros puede detectar sustancias en concentraciones de una parte por billón? Esto equivale a detectar una cucharadita de azúcar disuelta en dos piscinas olímpicas.

A diferencia de lo que muchos creen, estos perros no "buscan drogas para consumirlas", sino que juegan a encontrar un aroma para recibir su premio (normalmente un rodillo o mordedor), convirtiendo una labor de alto riesgo en un trabajo motivador que salva vidas.

Crianza Responsable: Mucho más que "tener cachorros"

La Fundación Impulso es una fundación sin ánimo de lucro creada entre criadores responsables que quieren lo mejor para sus razas. Pero ¿Qué cualidades debe tener un criador responsable?

Contrala el bienestar de tu perro Vigila y cuida su salud y temperamento Protege y conserva las características propias de su raza

Pero no todos los perros son para todas las familias. Un perro de protección requiere una selección distinta a la de un perro de compañía. El consejo es claro: dejarse asesorar. Un criador ético prefiere no vender un cachorro si sabe que el estilo de vida del dueño no encajará con las necesidades de la raza, evitando así futuros abandonos y garantizando la felicidad de ambos.

