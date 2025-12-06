ESPECIAL Planes Cuatro: el pueblo más bonito de España

Esta semana en Planes Cuatro, te contamos, de la mano de Jesús Vázquez, cuáles son los tres municipios candidatos a ser elegidos como el Pueblo Más Bonito de España esta Navidad
Esta semana en Planes Cuatro, te contamos, de la mano de Jesús Vázquez, cuáles son los tres municipios candidatos a ser elegidos como el Pueblo Más Bonito de España esta Navidad. Para ello viajamos a Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Badajoz) y Tejeda (Gran Canarias). Estos tres pueblos compiten este año por el privilegio de disfrutar de una iluminación navideña especial.
Cuatro motivos para elegir Cudillero (Asturias)
En el increíble paisaje de la costa asturiana, el pintoresco pueblo marinero de Cudillero, nos enseña sus playas únicas, verdes valles, ríos y cascadas, acantilados y montañas.
- Cudillero, declarado Conjunto Histórico Artístico comparte nombre con la villa capitalina y sorprende por sus casas, que cuelgan de la montaña luciendo alegres colores
- En la villa hay tres culturas diferenciadas, la xalda (de los aldeanos), la vaqueira (los pastores de la montaña) y la mariñana, pescadores conocidos como pixuetos.
- El folclore de Cudillero destaca por el traje tradicional de pixueta, y sus bailes típicos, al son de las panderetas, gaitas e incluso castañuelas.
- Entre pixuetos y caízos, Cudillero es un pueblo con ambiente vivo donde degustar la gastronomía local y disfrutar un increíble paisaje.
Cuatro motivos para elegir Fuente del Maestre (Badajoz)
En la provincia de Badajoz y a caballo entre dos comarcas como la Tierra de Barros y la Sierra de Feria y Zafra está a Fuente del Maestre, uno de los pueblos más bonitos de España.
- Próximo al Palacio de Fuente del Maestre está la Muralla, un lienzo empedrado del que se conservan una parte y que protegía el municipio. Junto a ella, la Fuente del Corro, tallada en mármol y que da nombre al pueblo.
- La Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria es del siglo XV y bebe de una mezcla de estilos. En su fachada se aprecia el antiguo escudo de la localidad.
- Además, el Convento de las Concepcionistas, con su iglesia de la Concepción, y la Ermita de Santa Lucía, la más antigua de la villa, completan una visita única.
- En septiembre se celebran las fiestas del Santísimo Cristo de las Misericordias, donde los fontaneses disfrutan del evento más importante de la localidad.
Cuatro motivos para elegir Tejeda (Gran Canarias)
Tejeda, situado en el corazón de la isla de Gran Canaria, es uno de los pueblos más bonitos de España y destino ideal para conectar con la tradición y cultura canarias.
- En febrero, las Fiestas del Almendro en Flor transforman el municipio en un espectáculo de aromas y colorido. Es una fiesta declarada de interés turístico nacional.
- Tejeda alberga algunos paisajes espectaculares, como el imponente Roque Nublo, símbolo de la isla. Otros tesoros son la Presa de las Niñas o los Pinares de los Llanos de la Pez.
- Los amantes del senderismo y las carreras de montaña tienen en Tejeda un paraíso. El pueblo está rodeado de senderos de todos los niveles y reúne cada año a cientos de corredores.
- Los tejedenses disfrutan del día a día en la localidad. Un remanso de paz a los pies del Roque Nublo, un icono sagrado por los guanches.