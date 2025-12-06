ESPECIAL Planes Cuatro: el pueblo más bonito de España

cuatro.com 06 DIC 2025 - 12:00h.

Esta semana en Planes Cuatro, te contamos, de la mano de Jesús Vázquez, cuáles son los tres municipios candidatos a ser elegidos como el Pueblo Más Bonito de España esta Navidad

Para ello viajamos a Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Badajoz) y Tejeda (Gran Canarias)

Vuelven las Mágicas Navidades a Madrid, el mayor parque de la Navidad de España

Compartir







Esta semana en Planes Cuatro, te contamos, de la mano de Jesús Vázquez, cuáles son los tres municipios candidatos a ser elegidos como el Pueblo Más Bonito de España esta Navidad. Para ello viajamos a Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Badajoz) y Tejeda (Gran Canarias). Estos tres pueblos compiten este año por el privilegio de disfrutar de una iluminación navideña especial.

Cuatro motivos para elegir Cudillero (Asturias)

En el increíble paisaje de la costa asturiana, el pintoresco pueblo marinero de Cudillero, nos enseña sus playas únicas, verdes valles, ríos y cascadas, acantilados y montañas.

PUEDE INTERESARTE Vuelven las Mágicas Navidades a Madrid, el mayor parque de la Navidad de España

Cudillero, declarado Conjunto Histórico Artístico comparte nombre con la villa capitalina y sorprende por sus casas, que cuelgan de la montaña luciendo alegres colores

comparte nombre con la villa capitalina y sorprende por sus casas, que cuelgan de la montaña luciendo alegres colores En la villa hay tres culturas diferenciadas, la xalda (de los aldeanos), la vaqueira (los pastores de la montaña) y la mariñana, pescadores conocidos como pixuetos.

El folclore de Cudillero destaca por el traje tradicional de pixueta, y sus bailes típicos, al son de las panderetas, gaitas e incluso castañuelas.

Entre pixuetos y caízos, Cudillero es un pueblo con ambiente vivo donde degustar la gastronomía local y disfrutar un increíble paisaje.

Cuatro motivos para elegir Fuente del Maestre (Badajoz)

En la provincia de Badajoz y a caballo entre dos comarcas como la Tierra de Barros y la Sierra de Feria y Zafra está a Fuente del Maestre, uno de los pueblos más bonitos de España.

Próximo al Palacio de Fuente del Maestre está la Muralla, un lienzo empedrado del que se conservan una parte y que protegía el municipio. Junto a ella, la Fuente del Corro, tallada en mármol y que da nombre al pueblo.

La Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria es del siglo XV y bebe de una mezcla de estilos. En su fachada se aprecia el antiguo escudo de la localidad.

Además, el Convento de las Concepcionistas, con su iglesia de la Concepción, y la Ermita de Santa Lucía, la más antigua de la villa, completan una visita única.

En septiembre se celebran las fiestas del Santísimo Cristo de las Misericordias, donde los fontaneses disfrutan del evento más importante de la localidad.

Cuatro motivos para elegir Tejeda (Gran Canarias)

Tejeda, situado en el corazón de la isla de Gran Canaria, es uno de los pueblos más bonitos de España y destino ideal para conectar con la tradición y cultura canarias.