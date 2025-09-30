cuatro.com 30 SEP 2025 - 16:49h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', cuatro razones de peso para disfrutar de una visita a la Ciudad Autónoma de Ceuta

Además, cuatro argumentos para viajar a La Vegas, la ciudad del pecado y cuatro rincones únicos de París

Cuatro razones para descubrir el patrimonio cultural de la ciudad autónoma de Ceuta

Hablar de Ceuta es hacerlo de un destino emergente y diferente, que apuesta por la autenticidad y promete al viajero recuerdos inolvidables. Además de por su impresionante patrimonio cultural, Ceuta es un enclave único por muchas otras razones...

La ciudad está rodeada de una naturaleza impresionante, idónea para practicar rutas como la vuelta al Monte Hacho , coronado por una fortaleza, o el Monte Anyera, la cima más alta del territorio

impresionante, idónea para practicar rutas como la vuelta al , coronado por una fortaleza, o el la cima más alta del territorio Este entorno natural es ideal para realizar turismo activo . Entre las diferentes actividades que se pueden practicar destacan el senderismo , las rutas en kayak , el paddle surf , el ciclismo acuático , los paseos en vela , avistamiento de cetáceos, pesca o buceo. En familia, en pareja o con amigos.

. Entre las diferentes actividades que se pueden practicar destacan el , las rutas en , el , el , los , avistamiento de cetáceos, pesca o buceo. En familia, en pareja o con amigos. Ceuta también cuenta con más de 20 kilómetros de costa , con un perfil variado de playas, calas y rocas, distribuidos en dos bahías: la atlántica , al norte, y la mediterránea, al sur.

, con un perfil variado de playas, calas y rocas, distribuidos en , al norte, al sur. Y, como no, la gastronomía ceutí, que es un fiel reflejo de su historia multicultural, con una gran variedad de sabores fruto de la convivencia de cuatro culturas que han dejado una huella profunda en su cocina.

Cuatro motivos para viajar a Las Vegas

Las Vegas recibe cada año millones de turistas atraídos por sus hoteles y casinos. Es un inmenso parque de atracciones en mitad del desierto de Nevada.

En cada hotel se puede encontrar una mini ciudad. El turista se imaginará que está en Roma, París, Nueva York o Egipto sin moverse de Las Vegas. La ciudad en la que casi todo está permitido es famosa como destino de despedidas de soltero o para contraer matrimonio por el mismo Elvis Presley. El entretenimiento está asegurado con sus más de cien shows diarios, la noria más grande del mundo y, como no, los famosos casinos. A solo dos horas se abre paso el Gran Cañón del Colorado, que se puede visitar por tierra, aire o incluso navegar por él.

Cuatro rincones a descubrir en París

¿Quién dijo que es imposible conocer París en un fin de semana? A continuación, las cuatro actividades imprescindibles si visitas la capital francesa…