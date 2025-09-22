cuatro.com 22 SEP 2025 - 17:26h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para descubrir el patrimonio cultural de la ciudad autónoma de Ceuta

Además, descubrimos cuatro argumentos para viajar hasta la ciudad de Washington y conocemos a un nuevo invitado del ciclo de charlas 'Cangrejos Albinos' en Lanzarote

¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, descubrimos cuatro argumentos para viajar hasta la ciudad de Washington, conocemos a un nuevo invitado del ciclo de charlas 'Cangrejos Albinos', en Lanzarote, y hallamos cuatro razones para descubrir el patrimonio cultural de la ciudad autónoma de Ceuta.

Cuatro razones para descubrir el patrimonio cultural de Ceuta

Hablar de Ceuta es hacerlo de un destino emergente y diferente, que apuesta por la autenticidad y promete al viajero recuerdos inolvidables. Es un enclave único por diversas razones, destacando por encima de todas ellas su impresionante patrimonio cultural.

Ceuta es un ejemplo de armonía entre pueblos . Desde hace siglos conviven en sus calles cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes , y todas estas culturas han dejado un legado tangible.

. Desde hace siglos conviven en sus calles e , y todas estas culturas han dejado un legado tangible. Si hay una visita obligada es el Conjunto Monumental de las Murallas Reales y su foso real, símbolos emblemáticos de la Ciudad Autónoma. En su interior está el yacimiento de la Puerta Califal, un excepcional conglomerado histórico.

y su foso real, símbolos emblemáticos de la En su interior está el yacimiento de la un excepcional conglomerado histórico. En pleno centro de la ciudad nos encontramos con el Parque Marítimo del Mediterráneo , un paraíso obra póstuma de César Manrique. Y de allí se puede ir a las Murallas Merinidas , magnífico ejemplo de arquitectura defensiva medieval.

, un paraíso obra póstuma de Y de allí se puede ir a las , magnífico ejemplo de arquitectura defensiva medieval. Ceuta está también profundamente relacionada con la mitología, según la cual Europa y Africa estaban unidas hasta que Hércules abrió una brecha entre ellas. De ahí surgieron las conocidas Columnas de Hércules, representadas por dos enormes esculturas de bronce.

Cuatro motivos para viajar a Washington

Washington DC es esa ciudad que fue planificada y construida desde sus orígenes para ser la capital de Estados Unidos. Estos son cuatro motivos para visitarla:

El Capitolio , donde se encuentran las sedes de las Cámaras del Congreso , y la Corte Suprema son edificios imponentes.

, donde se encuentran las sedes de las , y la son edificios imponentes. La Casa Blanca , el lugar más famoso de la ciudad, se construyó hace casi 250 años para ser residencia del presidente del país.

, el lugar más famoso de la ciudad, se construyó hace casi para ser residencia del presidente del país. Monumentos a los presidentes, como el Lincoln Memorial o el Federal Hall tributo a George Washington , son símbolos de la unidad de la nación.

o el tributo a , son símbolos de la unidad de la nación. El gran sentido del patriotismo norteamericano se refleja en sus memoriales a la Guerra de Vietnam o a la Segunda Guerra Mundial, y en el cementerio de Arlington.

Cuatro razones para ver 'Cangrejos Albinos'

Lanzarote es más que sol y playas. Gracias a los Centros de Arte, Cultura y Turismo creados por el genio César Manrique, esta joya del Atlántico es un templo al paisaje volcánico.

