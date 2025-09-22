Cuatro razones para descubrir el patrimonio cultural de la ciudad autónoma de Ceuta
En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para descubrir el patrimonio cultural de la ciudad autónoma de Ceuta
Además, descubrimos cuatro argumentos para viajar hasta la ciudad de Washington y conocemos a un nuevo invitado del ciclo de charlas 'Cangrejos Albinos' en Lanzarote
200 programas: Un recorrido por los mejores Planes Cuatro
¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, descubrimos cuatro argumentos para viajar hasta la ciudad de Washington, conocemos a un nuevo invitado del ciclo de charlas 'Cangrejos Albinos', en Lanzarote, y hallamos cuatro razones para descubrir el patrimonio cultural de la ciudad autónoma de Ceuta.
Cuatro razones para descubrir el patrimonio cultural de Ceuta
Hablar de Ceuta es hacerlo de un destino emergente y diferente, que apuesta por la autenticidad y promete al viajero recuerdos inolvidables. Es un enclave único por diversas razones, destacando por encima de todas ellas su impresionante patrimonio cultural.
- Ceuta es un ejemplo de armonía entre pueblos. Desde hace siglos conviven en sus calles cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes, y todas estas culturas han dejado un legado tangible.
- Si hay una visita obligada es el Conjunto Monumental de las Murallas Reales y su foso real, símbolos emblemáticos de la Ciudad Autónoma. En su interior está el yacimiento de la Puerta Califal, un excepcional conglomerado histórico.
- En pleno centro de la ciudad nos encontramos con el Parque Marítimo del Mediterráneo, un paraíso obra póstuma de César Manrique. Y de allí se puede ir a las Murallas Merinidas, magnífico ejemplo de arquitectura defensiva medieval.
- Ceuta está también profundamente relacionada con la mitología, según la cual Europa y Africa estaban unidas hasta que Hércules abrió una brecha entre ellas. De ahí surgieron las conocidas Columnas de Hércules, representadas por dos enormes esculturas de bronce.
Cuatro motivos para viajar a Washington
Washington DC es esa ciudad que fue planificada y construida desde sus orígenes para ser la capital de Estados Unidos. Estos son cuatro motivos para visitarla:
- El Capitolio, donde se encuentran las sedes de las Cámaras del Congreso, y la Corte Suprema son edificios imponentes.
- La Casa Blanca, el lugar más famoso de la ciudad, se construyó hace casi 250 años para ser residencia del presidente del país.
- Monumentos a los presidentes, como el Lincoln Memorial o el Federal Hall tributo a George Washington, son símbolos de la unidad de la nación.
- El gran sentido del patriotismo norteamericano se refleja en sus memoriales a la Guerra de Vietnam o a la Segunda Guerra Mundial, y en el cementerio de Arlington.
Cuatro razones para ver 'Cangrejos Albinos'
Lanzarote es más que sol y playas. Gracias a los Centros de Arte, Cultura y Turismo creados por el genio César Manrique, esta joya del Atlántico es un templo al paisaje volcánico.
- Desde el Parque Nacional de Timanfaya hasta el Mirador del Río, cada rincón sorprende con su belleza. Mención especial merecen los Jameos del Agua, un espacio único en el mundo.
- Allí habitan unos pequeños crustáceos ciegos y albinos. Una especie que simboliza la belleza de lo irrepetible. Como irrepetibles son las charlas del ciclo Cangrejos Albinos que se celebran en el Auditorio de Jameos del Agua.
- Presentado por Ángeles Blanco, Cangrejos Albinos es más que un ciclo de conferencias. Son eventos donde espacio y contenido se funden. Una apuesta por generar contenidos culturales que fortalecen la identidad de Lanzarote.
- El reconocido periodista Iñaki Gabilondo fue el tercer invitado de Cangrejos Albinos. Gabilondo habló sobre la palabra que queda, una demostración de experiencia y sabiduría. La escritora Elsa Punset cerrará el ciclo este año.