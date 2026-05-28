Practica Cuatro 28 MAY 2026 - 00:00h.

Pablo Alborán desvela cuáles son sus métodos para desconectar

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Pablo Alborán ha hablado de su vida más personal y de su carrera profesional con los reporteros de '100% Únicos', donde ha reflexionado sobre la fama y cómo gestiona la exposición pública.

El cantante ha confesado qué es lo peor para él de ser una persona conocida: “Lo peor de ser conocido yo creo que es que al final no te conocen realmente. Creen que te conocen de una manera y no es para nada así porque te conocen a través de una pantalla, de la tele o de lo que cuenta un periodista. Entonces no te conocen al 100%”.

Pablo Alborán: "Me gusta meditar y hacer respiraciones, que son fundamentales"

Miguel Ángel, uno de los reporteros del programa, le pregunta por qué no le gusta que le consideren un sex symbol, a lo que Pablo responde entre risas: “No considero que lo sea. Tendrían que verme los domingos por la mañana con la cara hinchada o tirado en el sofá y ya verás cómo no me consideran un sex symbol”.

Además, el cantante explica qué hace para desconectar y mantener la calma en su día a día: “Me gusta meditar y hacer respiraciones, que son fundamentales. Aprendí desde muy pequeño gracias a mi hermana, que hacía meditación y me enseñó. Me ayuda a desconectar un poco, a entrar en paz conmigo mismo. Y también me gusta mucho el deporte”.