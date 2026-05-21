Maxi Iglesias recuerda el bullying que sufrió: "Se metían conmigo por todo"
Maxi Iglesias respondió a las preguntas de los ‘reporteros únicos’ en ‘100 % Únicos’. Durante la conversación, el actor se mostró muy sincero y confesó que, en su infancia, llegó a sufrir bullying.
Maxi explica su experiencia con naturalidad: "El bullying que os hayan podido hacer es porque la gente no tiene ni idea y le da miedo lo que no conoce. Se metían conmigo por todo: por el color de pelo, por el nombre, por querer hacer películas en un colegio en el que nadie quería hacerlas."
Además, habla sobre el tipo de personaje que le gustaría interpretar en el futuro: "Me gustaría hacer un personaje crudo, alguien que se haya sentido rechazado alguna vez, al que le hayan dicho que no, pero que siga adelante. Un personaje que refleje esa sensación de no ser comprendido, porque mucha gente no sabe lo que sentís. Algo así me encantaría."
Por otro lado, también reflexiona sobre su trayectoria profesional y si se ha arrepentido de algún papel: "Me he arrepentido más de no haber hecho algunos papeles que quería. De lo que he hecho, no me arrepiento de nada. Todo, incluso lo que ha salido peor, me ha enseñado. Me ha servido para saber qué no debo hacer, pero no me arrepiento de haberlo hecho."