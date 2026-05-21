Practica Cuatro 21 MAY 2026 - 00:10h.

Maxi Iglesias confiesa que le duele no poder recordar la voz de su padre

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Maxi Iglesias responde a todas las preguntas de los reporteros con TEA durante su participación en ‘100 % Únicos’. Algunas de las más emotivas y personales son las relacionadas con la muerte de su padre, ocurrida cuando él apenas era un niño.

El actor confiesa que, en aquel momento, no fue plenamente consciente de la pérdida: "Creo que no fui del todo consciente. A esa edad sabes que falta una persona importante para ti, pero no entiendes realmente lo que significa. Es con el paso de los años cuando empiezas a darte cuenta de que ya no está, y esa conciencia ha ido creciendo hasta el día de hoy."

Maxi Iglesias: "Hay algo que me da mucha pena: no puedo recordar su voz"

Además, explica que, al haberlo perdido siendo tan pequeño, apenas conserva recuerdos de su padre: "Hay una parte de mí que se muere de ganas de poder hablar con él. No tengo recuerdos claros, porque con seis años recuerdas muy poco. Muchos de los que tengo vienen condicionados por fotos que he visto. Pero hay algo que me da mucha pena: no puedo recordar su voz."

Por otro lado, también habla del papel fundamental de su madre tras la pérdida: "Para ella, la vida dejó de tener sentido sin él. No llegó a entrar en una depresión porque tenía que sacar adelante una casa. No teníamos muchos recursos, así que no tuvo tiempo para venirse abajo. Estuvo siempre al pie del cañón para que no me faltara de nada. Pero, en lo emocional, creo que tampoco pudo detenerse, se hizo muy fuerte e intentó que yo no la viera débil."