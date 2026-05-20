Practica Cuatro 20 MAY 2026 - 23:30h.

Mónica Naranjo explica qué le diría a su hermano si pudiera hablar con él

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Mónica Naranjo responde a todas las preguntas de los reporteros con TEA durante su paso por '100% Únicos'. Uno de los momentos más emocionantes ha sido cuando Jesús Prieto, uno de los ‘reporteros únicos’, le ha preguntado por cómo superó su depresión tras la muerte de su hermano.

Mónica se emociona al hablar de la muerte de su hermano: "Eso no se supera nunca". Mónica le pregunta si él ha tenido alguna pérdida y ha podido superarla, y Jesús le dice que sí. Mónica explica: "Dicen que las personas que llevan bien el desapego son personas muy evolucionadas y avanzadas. Yo no he podido superarlo".

Mónica Naranjo: "Le diría tantas cosas, le diría muchas cosas porque han pasado muchos años"

Además, Mónica explica qué le diría a su hermano si pudiese hablar con él actualmente: "Le diría tantas cosas, le diría muchas cosas porque han pasado muchos años y en la vida pasan muchas cosas e imagínate hace 21 años que Enrique se fue, pues imagínate si tengo cosas que decirle".

Por otro lado, comenta la importancia que tienen para ella las mariposas y cómo las relaciona con su hermano: "La mariposa para mi siempre significo algo muy especial desde pequeña, me acuerdo cuando era pequeña, cuando íbamos al campo con la familia, veía que algunas personas las cazaban y yo no lo comprendía. Con los años tomo más sentido las sensaciones que tenía con las mariposas y fue a través de la perdida de mi hermano".