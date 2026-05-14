Practica Cuatro 14 MAY 2026 - 00:40h.

Pepe Rodríguez cuenta cómo rechazó dar mesa al rey emérito por tener el restaurante lleno

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Pepe Rodríguez se sienta con los treinta "reporteros únicos" de '100 % Únicos' y responde sin rodeos a todas sus preguntas. Incluso recuerda una anécdota con el rey emérito.

Pepe Rodríguez recuerda el día en que Juan Carlos I llamó personalmente a su restaurante: "El rey emérito llamó un 11 de marzo a El Bohío, en plenas fiestas de Illescas. Se organiza una corrida de toros impresionante y, tres meses antes, el restaurante ya está completo porque viene gente de toda España. Entonces, un camarero vino asustado y me dijo que era el rey. Cogí el teléfono y pensé que era Carlos Latre gastándome una broma".

Pepe explica por qué rechazó darle mesa al monarca: "Le dije que no podía darle mesa porque estábamos completos y le ofrecí invitarle a mi casa, lo solté así, a ver si aceptaba, pero me respondió que venía con el embajador de Estados Unidos. Entonces le dije que lo sentía y me colgó".

Pepe Rodríguez: "No hacemos distinciones. Es una máxima: cada cliente que entra es igual"

Además, asegura que nunca ha hecho distinciones entre clientes: "En mi restaurante no hay privilegios para nadie. Hay restaurantes donde, aunque no haya mesa, si llama el rey o un ministro, se la consiguen. En mi casa, si hay mesa, la hay, y si no, no la hay para nadie. No hacemos distinciones. Es una máxima: cada cliente que entra es igual".

Por último, relata las repercusiones que tuvo aquella decisión: "A los cinco minutos me llamó quien entonces era el presidente de la Academia Española de Gastronomía para preguntarme por qué no había dado mesa al rey Juan Carlos I… y me echaron la bronca".