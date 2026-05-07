Dani Martín desvela como se enteró de la muerte de su hermana: "Tenía 57 llamadas perdidas de mi madre"

Practica Cuatro 07 MAY 2026 - 00:10h.

Dani Martín revela cómo mantiene vivo el recuerdo de su hermana

Todos los programas completos de '100% Únicos', en Mediaset Infinity

Compartir







Dani Martín responde con honestidad y cercanía a todas las preguntas de los reporteros con TEA durante su paso por ‘100 % Únicos’. Algunas de las más emotivas y personales son las relacionadas con la muerte de su hermana Miriam, una pérdida que marcó profundamente su vida.

El cantante explica cómo se enteró del fallecimiento de su hermana y el impacto inmediato que tuvo en él: "Como a cualquier ser humano, te cambia la vida. Es así, y todo aquel al que le haya pasado lo sabe. Me enteré porque miré el teléfono móvil y tenía 57 llamadas perdidas de mi madre. Antes incluso de devolver la llamada a mi madre, ya sabía que iba a recibir una contestación que no me iba a gustar".

Dani Martín: "Es mucho mejor sonreír, reír y pasarlo bien que vivir instalado en la tristeza"

Dani también cuenta cómo, tras la tragedia, él y sus padres dejaron de celebrar la Navidad durante un tiempo, aunque con los años han logrado recuperar esa tradición familiar: "Las primeras Navidades cuesta celebrarlas. Pero con el paso del tiempo, si te trabajas emocionalmente, aceptando lo que ha pasado y sabiendo que no te queda otra que seguir disfrutando de la vida, porque es mucho mejor sonreír, reír y pasarlo bien que vivir instalado en la tristeza, todo va cambiando. Desde hace un par de años volvemos a celebrar las Navidades, nos reímos y nos lo pasamos bien. Como cualquier familia, intentas tirar hacia delante como puedes y alegrar a tus padres, que para mí fue un poco el rol que asumí a partir de lo que sucedió".

Por último, el cantante explica cómo mantiene viva a su hermana en su día a día y de qué manera ha transformado ese dolor en creación artística: "A mi hermana la llevo conmigo todos los días. Está en el olor de mis padres, en los domingos cuando hablo con ellos, en un montón de recuerdos. Y es cierto que, por mi condición creativa y por ser compositor y músico, mis sentimientos me han llevado a escribirle canciones".