Miguel Ángel Revilla, sobre la demanda del rey emérito: "Nunca me he callado ante una injusticia"

Practica Cuatro 07 MAY 2026 - 00:00h.

Miguel Ángel Revilla aclara si se arrepiente de sus palabras sobre el rey emérito

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Miguel Ángel Revilla se sienta con los treinta 'reporteros únicos' de ‘100 % Únicos’ y responde sin rodeos a todas sus preguntas, incluso a las más polémicas, en relación con la demanda que le interpuso el rey emérito.

Uno de los reporteros le pregunta si diría hoy lo mismo que dijo, sabiendo que el rey acabaría demandándolo. Revilla responde con rotundidad: "Sí, todo. He tenido un acto de conciliación en el que podía haberme retractado de lo que dije y la demanda de 50.000 euros se habría retirado. Yo nunca, a conciencia, he mentido. He dicho lo que creo que este hombre ha hecho y no me he callado nunca ante ninguna injusticia".

Miguel Ángel Revilla, sobre el rey emérito: "Para mí ha sido una gran decepción"

También explica por qué realizó aquellas declaraciones sobre el rey emérito: "Para mí ha sido una gran decepción. Aquel hombre que el 23‑F actuó muy correctamente, cuando estuvimos a punto de sufrir un golpe de Estado, en sus últimas decisiones deja mucho que desear. Y más teniendo en cuenta la enorme responsabilidad que tenía: ser el representante de los españoles, que no es poca cosa. Además, tuvo la suerte de ser rey sin pasar por elecciones, donde te puede tocar cualquiera; incluso Froilán", comenta con ironía.

Eduardo, otro de los reporteros de ‘100 % Únicos’, le pregunta si le regalaría un sobao al rey para reconciliarse. Revilla lo tiene claro: "Tendría que regalármelo él a mí. El que se ha querellado ha sido él, no yo".