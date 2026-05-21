Practica Cuatro 21 MAY 2026 - 00:00h.

Mónica Naranjo habla de lo que aprendió durante su etapa como presentadora de 'La isla de las tentaciones'

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Mónica Naranjo, como invitada de '100% Únicos', recibe las preguntas de los “reporteros únicos” sin ningún tipo de filtro. Durante el encuentro, quieren saber cómo fue su experiencia trabajando en televisión.

Samuel, uno de los reporteros del programa, le pregunta por qué dejó 'La isla de las tentaciones' y si Sandra Barneda tuvo algo que ver en su decisión. Mónica lo aclara sin dudar: "Sandra no por dios, que va, un beso a Sandra. Lo de 'La isla de las tentaciones' fue un regalo pero entonces no entendía que fue un regalo".

Mónica Naranjo: "Sentí un pánico tremendo porque yo en mi vida había hecho algo así"

La artista recuerda cómo se enteró de que iba a ser la presentadora del reality: "Recuerdo que me llamo el director de Telecinco, Paolo Vasile y me dice pásate por mi oficina, nada más sentarme me dijo te vas en 20 a Republica Dominicana y yo le dije de vacaciones y me explico que iba a un reality a presentarlo".

Mónica confiesa que al principio sintió miedo ante el proyecto, pero que con el tiempo se siente muy agradecida por haberlo hecho: "Sentí un pánico tremendo porque yo en mi vida había hecho algo así. Es muy diferente conducir un programa de televisión en plató a un reality y uno de parejas. Ha sido lo mejor que he hecho, la mejor decisión de mi vida, perdí el miedo a hacer el ridículo porque entonces tenía un miedo terrible a hacer el ridículo. Me siento muy agradecida, pero bueno hice la primera temporada y ya después se lo pase a Sandra y lo hizo mucho mejor que yo".