Mónica Naranjo repasa sus inicios en la música: de corista en Loco Mía a lanzar su primer disco

Practica Cuatro 20 MAY 2026 - 23:45h.

Mónica Naranjo desvela cuál es la canción de su discografía que más le ha marcado

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Mónica Naranjo se sienta con los 30 ‘reporteros únicos’ de '100% Únicos' y responde a todas sus preguntas. Durante el encuentro, los reporteros se interesan especialmente por sus inicios en la música.

Mónica explica qué sintió la primera vez que se subió a un escenario: "La primera vez que yo pise un escenario tenía 14 años y fue en el instituto, fue una experiencia que me creo adicción, el escenario es peligroso crea adicción".

Además, recuerda cómo fue su etapa como corista de Loco Mía: "Aprendí mucho, fue una muy buena experiencia. Al final los artistas hasta que llegamos al momento en el que nos independizamos pasamos por muchas fases en la vida, nos vamos formando poco a poco hasta que un día damos el gran salto".

Mónica Naranjo, sobre su primer disco: "Paso totalmente desapercibido"

La artista también confiesa que su primer disco no tuvo éxito: "Paso totalmente desapercibido. Vengo de una época de la industria donde las grandes multinacionales fichaban a muchísimos artistas porque por algún lado iba a sonar la campana y yo fui una de esas artistas. Cuando llego el momento de promocionar el disco y empezar a moverlo no sabían como hacerlo, no entendían el disco y no entendían a la artista".

Mónica comenta la oportunidad que tuvo de irse a México con su música: "Cuando di el salto a México yo sabía que iba a ser un camino arduo, difícil pero no era negociable, yo tenía que volver por la puerta grande y eso se traduce en trabajar mucho y dormir muy poco".

Mónica habla de la canción que más le ha marcado: "Todas las canciones que han acompañado mi vida forman parte de un pedacito de alguna vivencia, de algún estado emocional, pero sí que es cierto que en todo mi repertorio posiblemente por el momento en el que fue a mí me marco muchísimo Europa por el momento que fue concebida".