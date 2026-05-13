Loles León desvela cómo conoció a Pedro Almodóvar y cambió su carrera: “Por pesada me dieron una cita”

Practica Cuatro 13 MAY 2026 - 23:50h.

Loles León recuerda cómo conoció a Pedro Almodóvar a base de insistencia, una relación que con el tiempo se transformó en amistad

Todos los programas completos de '100% Únicos', en Mediaset Infinity

Compartir







Loles León se sienta con los treinta "reporteros únicos" de ‘100 % Únicos’ y recuerda cómo conoció a Pedro Almodóvar y cómo, gracias a la película que hicieron juntos, la vida de ambos cambió para siempre.

Loles León comenta cómo consiguió tener una cita con Pedro Almodóvar: "Lo conocí porque era muy pesada. Yo estaba en Barcelona y conseguí el número de la productora en la que él trabajaba. Llamaba todos los días y dejaba en el contestador automático de la productora no sé cuántos mensajes: le cantaba, le decía ‘como no me contrates no vas a tener suerte en las películas’. Y entonces, por pesada, me dieron una cita".

Loles explica que no consiguió un papel en la película que él estaba rodando en ese momento, pero que le prometió uno en el futuro: "Me dijo que ya tenía todos los papeles, pero que me iba a conocer por pesada. No me contrató, pero nos hicimos amigos y me dijo que algún día me daría un papel. Seis años después me lo dio, y esa película fue 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', y ahí es cuando él tuvo el gran triunfo".

Loles León revive su etapa en el teatro cabaret

Además, Loles ha recordado la etapa en la que hacía teatro cabaret: "No he bailado porque eso lo hacían las vedettes, que son bailarinas, y yo lo que hacía era hablar mucho y cantar muchísimo". Loles incluso ha cantado una de las canciones que interpretó durante mucho tiempo mientras hacía teatro cabaret.