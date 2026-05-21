Practica Cuatro 21 MAY 2026 - 00:20h.

Maxi Iglesias habla de las vivencias que compartió con su abuela cuando pausó su carrera para cuidarla

Todos los programas completos de '100% Únicos', en Mediaset Infinity

Compartir







Maxi Iglesias respondió con total sinceridad a todas las preguntas sobre su vida personal que le formularon los reporteros con TEA en ‘100 % Únicos’, incluso aquellas que abordaban su faceta más íntima y familiar.

Maxi explica que pudo permitirse parar su carrera durante un año para cuidar de su abuela, una decisión que marcó profundamente su vida: "Pude darme el lujo de parar mi trabajo para dedicarle mi tiempo, no al trabajo, sino a una persona que, después de mi madre, ha sido la más importante de mi vida. Al final, el regalo fue de ella hacia mí."

Maxi Iglesias: "No quiero olvidar nada de lo que he vivido a su lado"

Durante ese tiempo, Maxi disfrutó de momentos cotidianos que ahora valora como inolvidables: "Pude hablar mucho con ella. Viajamos juntos, ella con 90 años. Cogimos el tren, fuimos a la playa, paseamos por parques, nos sentamos a tomar una cerveza… cosas simples que, cuando estás atrapado en la rutina de grabar, reuniones y trabajo, no te da tiempo a hacer. Había pasado mucho tiempo con ella antes, pero sentí que ese era el momento de parar, y creo sinceramente que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida."

Por último, el actor se emociona al responder qué es lo que no quiere olvidar de su abuela: "Pude despedirme de ella. No quiero olvidar nada de lo que he vivido a su lado."