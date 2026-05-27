Practica Cuatro 27 MAY 2026 - 23:45h.

Pablo Alborán se emociona al escuchar a Paula cantar ‘La vie en rose’

Todos los programas de '100% Únicos' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Pablo Alborán ha recordado en '100% Únicos' la especial relación que mantenía con sus abuelos y ha explicado por qué fueron tan importantes en su vida.

El cantante confiesa que el vínculo con ellos fue muy intenso: “Porque hemos vivido juntos mucho tiempo y ha sido muy especial tener esa experiencia con ellos, porque ya no los tengo y los echo muchísimo de menos”.

Además, comparte uno de los recuerdos más bonitos que guarda de su abuela: “Mi abuela era francesa y le gustaba muchísimo la copla española. Apenas hablaba español y, sin embargo, le encantaba la copla y el flamenco”.

Pablo Alborán: "Esa canción significa muchísimo para mí y me la cantaban cuando era pequeño"

Sobre su abuelo, Pablo también recuerda con cariño algunos momentos de su infancia: “Cuando me llevaba al colegio, como eran franceses, me cantaba canciones en francés y silbaba todo el rato cada vez que me recogía”.

Uno de los momentos más emotivos llega cuando Paula, una de las reporteras del programa, le dedica ‘La vie en rose’. Al escucharla, el cantante no puede evitar emocionarse: “Esa canción significa muchísimo para mí y me la cantaban cuando era pequeño. Me la cantaban mi abuela, mi abuelo y mi madre. Me ha emocionado bastante porque nadie me la había vuelto a cantar”.