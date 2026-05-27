Pablo Alborán aclara si tiene un marquesado: “Es un título de un tío segundo mío”

Practica Cuatro 27 MAY 2026 - 23:30h.

El cantante ha desmentido que su familia tenga títulos nobiliarios

Todos los programas de '100% Únicos' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Pablo Alborán ha visitado el programa '100% Únicos', donde ha hablado tanto de su vida personal como de su trayectoria profesional. Durante la entrevista, los reporteros quisieron saber si su familia pertenece a la nobleza y si tiene relación con un marquesado.

El artista ha aclarado este rumor: “Eso no es verdad, yo no soy marqués ni mi familia son marqueses. Es un título que tiene un tío segundo mío”.

Pablo Alborán: "Tenía que trabajar muchísimo para poder alquilarme una casita"

Además, Violeta, una de las reporteras del programa, le pregunta si ya era rico antes de dedicarse a la música, a lo que Pablo responde con sinceridad: “Para nada, eso ha ido llegando. Hay que trabajar muchísimo. En mi casa, al principio, no había mucho dinero, pero mi padre tuvo suerte, siguió trabajando y trabajando y las cosas fueron bastante bien”.

El cantante también explica el esfuerzo que ha hecho para llegar a donde está hoy: “Cuando yo empecé era igual, tenía que trabajar muchísimo para poder alquilarme una casita o un piso. Era bastante duro, pero luego es verdad que he tenido mucha suerte y me ha ido muy bien. Lo importante es tener el corazón lleno”.