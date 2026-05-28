Practica Cuatro 28 MAY 2026 - 00:10h.

La actriz desvela la razón por la que no celebra sus cumpleaños y pide un importante favor a los reporteros: "Gracias"

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Karla Sofía Gascón ha respondido a las preguntas de los reporteros con TEA de '100% Únicos'. La actriz ha comenzado su entrevista por todo lo alto con una inesperada celebración. Un momento espontáneo que ha surgido después de que Karla hiciese una confesión sobre su cumpleaños y el trauma que tiene con esta fecha.

Cuatro de los reporteros del programa esperaban impacientes a conocer la identidad de la nueva entrevistada, quien, instantes después, ha aparecido por la puerta. Se trataba de la reconocida actriz, Karla Sofía Gascón. Nada más entrar, a la invitada le ha sorprendido encontrarse con un montón de sillas vacías: "Hemos invitado a mucha gente y no ha venido la mitad, esto esta muy mal"

El trauma de Karla Sofía Gascón con su cumpleaños

Una situación que a la actriz le ha traído un recuerdo del pasado: "Esto me paso una vez a mi cuando tenia 10 años. Invite a muchos amigos a mi cumpleaños y no vino ninguno. Yo ahí esperando a ver si tal y me asomaba por la ventana y los veía jugando fuera. Un disgusto". Tras estas palabras, el resto de los reporteros han ido llenado la sala y Karla Sofía Gascón ha aprovechado para pedirles un importante favor:

"Os voy a pedir un favor, ya que estamos todos, a ver si me podéis cantar el cumpleaños feliz". Los reporteros no han dudado ni un solo segundo y se han puesto a cantar a Karla, quien les ha agradecido el gesto: "Gracias porque me habéis quitado el mal rollo que tenía". Tras este momento, la actriz le ha comentado a Daniel Guzmán: "Tuve un trauma con mi cumpleaños y jamás volví a celebrar uno. Y bueno, pues nos estamos divirtiendo porque hemos hecho una comparativa".