Karla Sofía Gascón responde a la polémica por sus antiguos mensajes en redes sociales: “No se ha demostrado que yo haya escrito nada de lo que dijeron”
La actriz se pronuncia sobre uno de los momentos más controvertidos de su carrera tras la publicación de unos mensajes en redes sociales
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Karla Sofía Gascón no se resiste a responder a las preguntas de los reporteros de '100% Únicos', donde ha abordado uno de los momentos más complicados de su carrera tras la publicación de unos mensajes en redes sociales que incluían comentarios considerados racistas, islamófobos y despectivos hacia minorías y activistas.
Guadalupe, una de las reporteras del programa, le pregunta si pensó que aquellos mensajes podían afectar a su carrera, a lo que la actriz responde de forma tajante: “Todavía no se ha demostrado que yo haya escrito nada de lo que dijeron. Cuando se demuestre, hablamos”.
Karla Sofía Gascón: "A mí nadie me puede acusar de ser lo que quisieron aparentar que fuera"
Cuando le preguntan por el contenido de esos mensajes, Karla Sofía explica que ha escrito muchas cosas a lo largo de su vida: “No lo sé, yo he escrito millones de cosas en mi vida que a alguien le podrán gustar o no, simple y llanamente. Pero a mí nadie me puede acusar de ser lo que quisieron aparentar que fuera”.
Además, reflexiona sobre cómo afrontar los momentos difíciles, destacando la importancia de la fortaleza personal: “Al final de los momentos difíciles se sale por uno mismo, creo. Cuando estás en un pozo oscuro tienes que aprender a trepar tú y no esperar a que nadie te ayude. A veces buscas ayuda en los demás, pero los demás tampoco saben cómo ayudarte. Por eso creo que somos nosotros los que tenemos que tomar las riendas de nuestra propia vida y decir: vamos a salir adelante de todas las circunstancias que nos ponga la vida”.