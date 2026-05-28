Practica Cuatro 28 MAY 2026 - 00:30h.

La actriz se pronuncia sobre uno de los momentos más controvertidos de su carrera tras la publicación de unos mensajes en redes sociales

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Karla Sofía Gascón no se resiste a responder a las preguntas de los reporteros de '100% Únicos', donde ha abordado uno de los momentos más complicados de su carrera tras la publicación de unos mensajes en redes sociales que incluían comentarios considerados racistas, islamófobos y despectivos hacia minorías y activistas.

Guadalupe, una de las reporteras del programa, le pregunta si pensó que aquellos mensajes podían afectar a su carrera, a lo que la actriz responde de forma tajante: “Todavía no se ha demostrado que yo haya escrito nada de lo que dijeron. Cuando se demuestre, hablamos”.

Karla Sofía Gascón: "A mí nadie me puede acusar de ser lo que quisieron aparentar que fuera"

Cuando le preguntan por el contenido de esos mensajes, Karla Sofía explica que ha escrito muchas cosas a lo largo de su vida: “No lo sé, yo he escrito millones de cosas en mi vida que a alguien le podrán gustar o no, simple y llanamente. Pero a mí nadie me puede acusar de ser lo que quisieron aparentar que fuera”.

Además, reflexiona sobre cómo afrontar los momentos difíciles, destacando la importancia de la fortaleza personal: “Al final de los momentos difíciles se sale por uno mismo, creo. Cuando estás en un pozo oscuro tienes que aprender a trepar tú y no esperar a que nadie te ayude. A veces buscas ayuda en los demás, pero los demás tampoco saben cómo ayudarte. Por eso creo que somos nosotros los que tenemos que tomar las riendas de nuestra propia vida y decir: vamos a salir adelante de todas las circunstancias que nos ponga la vida”.