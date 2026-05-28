Karla Sofía Gascón, sobre su nominación a los Oscar: “Fue justo y merecido”

Practica Cuatro 28 MAY 2026 - 00:35h.

Karla Sofía Gascón recuerda lo que sintió cuando hizo Emilia Pérez

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Karla Sofía Gascón visita '100% Únicos', donde repasa momentos clave de su carrera y su vida personal. La actriz reflexiona sobre su trayectoria profesional y el esfuerzo que le ha llevado a alcanzar el reconocimiento en la industria.

Karla Sofía explica si esperaba una nominación a los premios Oscar por su trabajo y su forma de entender la profesión: “Soy una persona un poco tozuda, cuando se me mete una cosa en la cabeza no paro hasta que la consigo. Me costó 53 años. En realidad, no es la cosa de conseguir premios, es más que al final te das cuenta de que has hecho un trabajo y cambias el aplauso que te dan en el teatro por unos reconocimientos que te dan en el mundo”.

Karla Sofía Gascón: "Cuando vi Emilia Pérez dije no me puedo poner un pero"

Además, comenta su percepción tras su participación en Emilia Pérez: “Yo que soy tan autocrítica conmigo misma, cuando vi Emilia Pérez dije no me puedo poner un pero y creo que fue justo y merecido llegar a donde había llegado”.

Lucas, otro de los reporteros, le pregunta por el uso del vestuario como forma de expresión, a lo que la actriz responde: “Lo he utilizado en los premios, sí. Pero no me mola nada cuando me disfrazan para hacer portadas o fotografías o ir a alfombras de ningún tipo. A mí me gusta ir más como soy yo, y hasta que no pude empezar a decir yo lo que quería, no empecé a hacer eso de ir vestida con un mensaje o con lo que quería representar en ese momento”.