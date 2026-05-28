Karla Sofía Gascón habla de su transición: “Me he tirado muchísimos años infeliz”

Practica Cuatro 28 MAY 2026 - 00:20h.

La actriz explica por qué se arrepintió de la elección de su nombre

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Karla Sofía Gascón responde con total sinceridad en '100% Únicos' a las preguntas de los reporteros con TEA sobre su vida personal y su transición, un proceso que ha marcado profundamente su trayectoria vital y profesional.

La actriz explica por qué no realizó el cambio de género hasta 2018, pese a sentirse mujer desde la infancia: “Porque no se podía en ese momento, no había una posibilidad real de hacer las cosas ni siquiera de pensarlas. La sociedad te va llevando por un camino en el que te va diciendo cómo tienes que ser, desde tu familia hasta tu entorno. Al final sigues ese camino sin opción, hasta que empiezas a tener tus propios pensamientos. Me he tirado muchísimos años infeliz, había algo dentro de mí que no estaba en correlación”.

Además, detalla cómo eligió su nombre: “Quería conservar ciertas cosas que eran mías, por eso es Karla. Me gustaba mucho Sonia, pero no pegaba ni con cola con Karla. Había un nombre que significaba lo mismo en alemán, que era Sofía, los combiné y dije: Karla Sofía me gusta. Pero me arrepentí al minuto de inscribirme en el registro porque me suena muy de telenovela”.

Karla Sofía Gascón: "Lo que tendríamos que hacer todos es ser felices porque la persona que tenemos al lado por fin lo sea"

Por último, relata cómo vivió el momento de comunicarlo a su familia y su reacción: “Fue un momento muy difícil porque nadie sabe lo que significa, a no ser que lo haya vivido en sus propias carnes. Cambiar de vida radicalmente, enfrentarte a una sociedad hostil en la que parece que nadie te quiere o te repudia simplemente por existir”.

Y añade: “Creo que es más difícil precisamente por la consciencia que tienen de lo que va a pasar socialmente y por la preocupación de cómo te va a afectar a ti y cómo les va a afectar a ellos, más que por el hecho en sí. Lo que tendríamos que hacer todos es ser felices porque la persona que tenemos al lado por fin lo sea”.