El presentador asegura que Grande-Marlaska impidió que le concedieran una medalla por un caso policial de hace muchos años

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Tratando en la mesa de actualidad de ‘En boca de todos’ la posible implicación del jefe de policía de Barajas en el viaje de Delcy Rodríguez a España ha salido el tema de la retirada de una medalla a un policía por su investigación sobre el PSOE y Bárbara Royo, le ha recordado a Nacho Abad lo que a él le sucedió cuando le iban a condecorar.

“¿No te propusieron a ti también para darte una medalla?”, ha sido la frase de Bárbara Royo que según Nacho Abad ha abierto un melón en el que no quería entrar, pero Pablo Fernández, portavoz de Podemos, no ha permitido que eso sucediera y ha querido conocer los detalles.

El presentador ha explicado que era un tema que había sucedido hace muchos años: “Me proponen para una medalla por algo policial, no voy a decir qué. Aprobada por todo el escalafón, pero cuando Marlaska se entera de que soy yo, lo que me dicen, es que la para. Marlaska, Grande-Marlaska”. Fernández, sorprendido ha exclamado un: “Marlaska dimisión ya lo llevo yo diciendo hace mucho”.

Nacho Abad no se ha sentido de todo cómodo contando su casi condecoración y se lo ha reprochado a su esposa y colaboradora, Bárbara Royo: “Cariño, esas cosas no se cuentan en la tele”. El presentador asegura que no quiere medallas: “Yo no quiero medallas, yo la medalla que tengo es la audiencia que tiene ‘En boca de todos’ y ‘Código 10’ en directo, que es una medalla del carajo. Si alguien me quiere dar una medalla, que me dé exclusivas”.

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