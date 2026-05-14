Pepe Rodríguez desvela cómo es su relación con Jordi Cruz fuera de cámaras: “Es como mi hermano"
Pepe Rodríguez habla de la relación de complicidad y rivalidad que mantiene con Jordi Cruz tras más de una década trabajando juntos en televisión
Pepe Rodríguez, junto a los treinta reporteros de '100 % Únicos', habla sobre su relación con Jordi Cruz, con quien lleva más de diez años compartiendo programa de televisión.
Pepe explica cómo es su relación con Jordi Cruz: "Hay rivalidad, nos picamos. Hay muy buena relación, es como si fuera mi hermano. No te imaginas cómo nos queremos, pero nos tocamos las narices. Me encanta tocar las narices, mucho, es mi manera de vivir, y a él fastidiarle porque sé que a él le fastidia más. Ya me ha ido entendiendo, después de 13 años me va conociendo".
Además, comenta que al principio su relación no fue tan buena como lo es ahora: "Me he tirado un mes o mes y medio sin hablarme con él, todo esto grabando día sí, día no. ¿Sabes lo que es grabar con una persona que la tienes aquí todo el rato y no hablarnos? Y hemos hecho el programa y no se ha notado. A él le gusta quedar bien y yo me río de mí el primero. Cuando hacemos la prueba de jueces me pico con él, pero para jorobarle".
Pepe Rodríguez reflexiona sobre cómo la televisión cambió su vida: “Ya no soy Pepe el del Bohío”
Por otro lado, explica lo que supuso para él empezar a trabajar en televisión: "Me cuesta mucho recordar mi vida antes de 'MasterChef'. Nos cambió la vida a todos porque entramos sin saber lo que significaba un programa de televisión y fíjate, 13 años ahí. Ya no soy Pepe el del Bohío, soy Pepe el de 'MasterChef'".