Miguel Ángel Revilla recuerda el día que Severiano Ballesteros le salvó la vida: "Estoy aquí gracias a él"

Practica Cuatro 06 MAY 2026 - 23:50h.

Revilla explica cómo Severiano Ballesteros le salvó la vida

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Miguel Ángel Revilla, junto a los treinta reporteros de ‘100 % Únicos’, recuerda el día en el que, gracias a Severiano Ballesteros, evitó subirse a un avión que posteriormente sufrió un grave accidente.

El expresidente de Cantabria rememora que debía viajar a Madrid por una reunión política: "En el año 1984, el 21 de noviembre, me llama el alcalde de Madrid porque estaban creando un partido político y querían hablar conmigo para invitarme a comer. Yo tenía ya el billete, pero entonces Cantabria no era como ahora: solo había un avión por la mañana y otro por la tarde. Como el de la tarde salía a las seis, saqué el billete para el día siguiente".

Sin embargo, la reunión se canceló cuando ya se encontraba en Madrid, lo que le llevó a intentar regresar ese mismo día para evitar pasar la noche allí: "A las cuatro de la tarde se suspendió la reunión y me encontré en la calle. Así que me fui al aeropuerto a ver si había alguna plaza en el avión de regreso a Cantabria y me ahorraba el hotel. Me dijeron que estaba completo y, en ese momento, veo venir corriendo a Severiano Ballesteros".

Miguel Ángel Revilla: "Me coló en el avión"

Revilla explica cómo el legendario golfista intervino para ayudarle, pese a no conocerlo de nada: "Seve no me conocía, pero yo sí a él. Le dije que era de Cantabria y que el avión estaba lleno. Desde dentro le vieron y salieron a saludarle. Le dijeron que no se preocupara, que viajaría en la cabina, y él respondió: “Este señor ha llegado antes que yo y, si él no va, yo tampoco”. Así fue como me coló en el avión".

Finalmente, Revilla explica la tragedia que ocurrió al día siguiente con el avión en el que tenía previsto volar: "Al día siguiente había una niebla terrible en el aeropuerto de Barajas y el avión que venía a Santander, con 78 personas a bordo y completamente lleno, chocó con otro aparato, se incendió y murieron todos. Ahí tenía que haber ido yo, porque tenía el billete comprado. Por eso digo que estoy aquí gracias a Severiano Ballesteros".