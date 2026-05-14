Pepe Rodríguez recuerda sus comienzos en la cocina: “Mi madre fue quien me enseñó todo”

Practica Cuatro 14 MAY 2026 - 00:10h.

Pepe Rodríguez recuerda sus inicios en la cocina

Todos los programas completos de '100% Únicos', en Mediaset Infinity

Compartir







Pepe Rodríguez se sienta con los 30 'reporteros únicos' de '100% Únicos' y responde a todas sus preguntas. Los reporteros se interesan especialmente por su trayectoria y su trabajo en la cocina.

Pepe recuerda cómo tomó la decisión de dedicarse a la cocina: "Yo empecé un poco tarde. Me metí en la cocina con 22 años, porque antes trabajé de camarero desde los 17 hasta los 22. Por cosas del oficio, aquello no acababa de cuajar y mi hermano y yo dijimos: “o te metes tú o me meto yo”. Y al final me metí yo".

También desvela quién fue la persona que le enseñó las bases de todo lo que sabe sobre cocina: "Lo primero lo aprendí de mi madre: cómo se hacían los callos, un cordero asado, todas esas cosas, porque no tenía ni idea. Mi madre fue la primera que me enseñó".

Pepe Rodríguez confiesa cuál ha sido el mayor error de su carrera culinaria: “Casi quemo la cocina de mi restaurante”

Además, recuerda el mayor error que ha cometido en una cocina: "Recuerdo una vez que casi quemo la cocina de mi restaurante. Tenía una cocina pequeña y no podía cocinar mucho. Un día que teníamos libre pensé: 'Voy a trabajar y así adelanto'. Estaba haciendo rabo de toro, unos diez kilos, y puse dos ollas al mínimo. Me fui a comer pensando que, cuando volviera, ya estaría hecho".

Por último, explica las consecuencias de aquel descuido: "Me eché la siesta. Si lo puse a las once de la mañana, eran ya las ocho de la tarde cuando salí corriendo al restaurante. Había una humareda enorme, toda la cocina estaba negra. Apagué los fuegos y no pasó nada porque Dios no quiso. Desde entonces dije: nunca más cocino en un día libre ni dejo un fuego encendido para volver después, porque podría haber sido un destrozo terrible. Las ollas tuve que tirarlas de lo quemadas que estaban".