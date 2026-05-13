Practica Cuatro 13 MAY 2026 - 23:30h.

Loles León se sincera sobre el impacto de su carrera en su vida personal

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Loles León, como invitada de '100% Únicos', recibe las preguntas de nuestros "reporteros únicos" sin ningún tipo de filtro. Han querido saber cómo ha afectado su carrera como actriz a su vida diaria.

Loles explica cuál ha sido el mayor sacrificio en su vida por ser actriz: "Tuve que sacrificar momentos y personas importantes en mi vida. La persona más importante que sacrifiqué fue mi hijo, no lo crie como él quería ser criado, con una madre que lo fuera a recoger al colegio, que lo esperara en casa con la merienda… yo no".

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Loles comenta cómo fue educar a su hijo mientras actuaba en teatros: "Mi hijo salía del colegio y la portera de mi casa le daba el dinero y la merienda, lo metía en un taxi y lo mandaba al teatro, que era donde yo estaba trabajando. Él, ya de mayor, agradece haberse criado entre bambalinas, pero yo sé, porque me lo ha dicho, que echaba de menos una madre más hogareña, más en casa, pero no pudo ser. Yo tenía que realizar mi sueño y él tenía que permitírmelo… y me lo permitió".

Loles León se sincera sobre cómo fue ser madre soltera: “No teníamos los mismos derechos que las madres casadas”

Además, ha recordado cómo fue ser madre soltera: "No me arrepiento, yo lo elegí. Desde bien pequeña sabía que no me quería casar, la primera vez que lo dije, con 7 años, en mi casa me miraron raro. Lo tenía claro porque veía a mis hermanas, que tenían novios y sufrían mucho, y yo decía que eso no lo quería. Pero también tenía claro que, cuando tuve mi historia de amor y me quedé embarazada, quería tener a mi hijo".

Loles comenta como fue ser madre soltera en la época que lo fue: "En esos tiempos las madres solteras como teníamos una dictadura no tenía acceso a lo mismo que a lo que tenían las madres que estaban casadas. No me dejaban apuntar a mi hijo a un colegio público y había muchas restricciones por lo que las madres solteras pasábamos muchas necesidades"