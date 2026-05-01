Dani Martín y Miguel Ángel Revilla, el miércoles en una nueva entrega de '100% únicos': a las 23h en Cuatro

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Disfruta del primer programa completo en Mediaset Infinity
¿Qué ocurre cuando la política y la música se enfrentan a la verdad sin filtros? Este miércoles, Dani Martín y Miguel Ángel Revilla se sientan ante los reporteros más sinceros de la televisión. Prepárate para descubrir su lado más humano y vulnerable en una charla que te atrapará de principio a fin. Una noche de emociones, risas y una honestidad brutal.
Tienes una cita el miércoles a las 23.00 horas en Cuatro con '100% Únicos'.