Cuarto Milenio 23 ABR 2026 - 09:54h.

¿Cómo influye la contaminación en la mente de las personas? Iker Jiménez nos da la respuesta en un nuevo programa de ‘Cuarto Milenio’

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Hasta el momento, sabíamos que la contaminación existente en las grandes ciudades influye nocivamente en la salud de los seres humanos e incluso animales, pero… ¿Nos influye también a nivel mental? Iker Jiménez nos dejará sin palabras con la respuesta a esta pregunta, el domingo 26 de abril a las 21:15 horas.

Tras múltiples investigaciones, los expertos han detectado que el efecto nocivo de la contaminación no solo afecta a nuestra salud física, parece que la contaminación también tiene repercusión a nivel mental en humanos y en ‘Cuarto milenio’ te vas a contar cuál es esa repercusión.

Las consecuencias que tiene la contaminación ambiental en las conductas humanos, el domingo a las 21:15 horas, de la mano de Iker Jiménez, en ‘Cuarto Milenio’: “Se van a impresionar”.