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La relación entre la contaminación y el comportamiento humano, el domingo a las 21:15 horas en ‘Cuarto milenio’

La relación entre la contaminación y el comportamiento humano, el domingo a las 21:15 horas en ‘Cuarto milenio’
Iker Jiménez en el plató de 'Cuarto Milenio'. cuatro.com
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Hasta el momento, sabíamos que la contaminación existente en las grandes ciudades influye nocivamente en la salud de los seres humanos e incluso animales, pero… ¿Nos influye también a nivel mental? Iker Jiménez nos dejará sin palabras con la respuesta a esta pregunta, el domingo 26 de abril a las 21:15 horas.

Tras múltiples investigaciones, los expertos han detectado que el efecto nocivo de la contaminación no solo afecta a nuestra salud física, parece que la contaminación también tiene repercusión a nivel mental en humanos y en ‘Cuarto milenio’ te vas a contar cuál es esa repercusión.

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