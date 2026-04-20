Cuarto Milenio 20 ABR 2026 - 00:11h.

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Iker Jiménez comienza el ‘Cierre’ de esta semana hablando sobre algo que le llama la atención. Últimamente, el conductor de ‘La nave del misterio’ ha reparado en el éxito de los libros que buscan la motivación, un “fenómeno curioso”: “En los best seller veo que son sobre la psicología activa para sacar de ti lo mejor”.

Esto lo ve también Iker en las redes sociales, cuyas cuentas también triunfan. Dice que ha leído algunos de estos libros y que algunos le han gustado más que otros, aunque él siempre se ha considerado una persona muy motivada y reflexiona sobre lo que la gente busca en esos libros: “La gente busca certezas”.

“Necesitan a alguien que le dé la fórmula, pero, a veces, las fórmulas no son tan sencillas. El líder, el motivador real, no tiene fórmulas. Lo que tiene es, en momentos clave, sacar esa cosa, ese liderazgo. El liderazgo es algo misterioso”, es parte de la reflexión de Iker Jiménez al respecto.

Al hilo de esto, Iker Jiménez reflexiona sobre el liderazgo y lo complejo que es y sobre las personas que son fieles a ese líder, siguiendo todos sus pasos, capaces de morir incluso por él (esto ocurriría en algunos casos concretos de sectas o religiones). La reflexión completa de Iker Jiménez, en el vídeo.