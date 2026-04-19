Los aficionados a la Real Sociedad han vivido la mañana con alegría tras la gran final que se vivió en el estadio de la Cartuja

La noche se vivió con un ambiente festivo gracias también a un dispositivo policial compuesto por más de 2.500 agentes

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SevillaLa Real Sociedad conquista la final y se alza con su cuarta copa del rey tras ganarle al Atlético de Madrid. El equipo ya lo logró en 2021, pero no hubo público por aquel entonces por la pandemia. Ayer, alrededor de 30.000 aficionados vibraron con los jugadores, según informa Tania Sánchez.

Los aficionados a la Real Sociedad han vivido la mañana con alegría tras la gran final que se vivió ayer en el estadio de la Cartuja. La noche transcurrió con normalidad y no se registraron incidentes.

La noche se vivió con un ambiente festivo gracias también a un dispositivo policial compuesto por más de 2.500 agentes que velaron por la seguridad de todos los asistentes. El evento deportivo ha dejado más de 200 millones de euros.

Un partido lleno de tensión hasta el final

La Real Sociedad levantó la copa como campeón cinco años después de hacerlo por última vez. Los aficionados lo vivieron al máximo desde diferentes puntos de la ciudad, ya que muchos se quedaron sin entrada. Bares, calles e incluso la puerta del Ayuntamiento en San Sebastián se llenaron de gritos y euforia.

El partido comenzó con un tempranero gol a los 14 segundos de comenzar, una hazaña que ya anticipó el sufrimiento que iban a pasar los rojiblancos. Los atléticos celebraban los empates que se produjeron y que llevó a los dos equipos a una tanda de penaltis para conocer al campeón.

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Pablo Marín, el encargado de marcar el gol decisivo

El futbolista Pablo Marín fue el encargado de marcar el gol decisivo, el que hizo estallar el júbilo entre los aficionados. "Es increíble poder vivir esto después de tantos años", reconoce uno de ellos. Pero lo que para muchos ha sido una noche alegre, para otros ha sido de lágrimas.

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El Atlético, con un ambiente apagado, tomó rumbo al aeropuerto para regresar a Madrid. Mientras, la Real Sociedad se desplazó hacia el hotel en Sevilla con la copa bajo el brazo.